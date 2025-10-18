5 Regalos que no debes dar a tu pareja esta Navidad según el Feng Shui

La Navidad es una temporada mágica, perfecta para demostrar nuestro cariño y gratitud a las personas que más nos importan, y muchas veces lo hacemos a través de obsequios; sin embargo, cuando se trata de nuestra pareja, el Feng Shui hace algunas advertencias.

Esta práctica oriental asegura que los objetos que regalamos llevan vibraciones que pueden influir en la armonía y estabilidad de las relaciones, por lo que es importante elegir con cuidado los objetos que se regalan.

Regalos que NO debes dar a tu pareja esta Navidad según el Feng Shui

Si quieres mantener la conexión emocional y atraer prosperidad a tu vínculo con esa persona especial, toma nota de los regalos que deberías evitar regalar bajo cualquier circunstancia.

Corbatas

Aunque puede parecer una buena opción, el Feng Shui recomienda evitar regalar estas prendas de vestir, pues espiritualmente es un elemento que causa distanciamiento en las parejas, hasta que poco a poco se termina el amor.

Zapatos

De acuerdo con el Feng Shui, regalar zapatos a tu pareja hará que la relación se termine tarde o temprano, los zapatos son signo de desplazamiento, y en una pareja significa tomar caminos separados o distanciamiento emocional y física.

Perfumes

Los perfumes son una excelente opción para regalar a nuestras amigas, hermanos, padres o a otro miembro de la familia, menos a tu pareja, pues es un símbolo de temporalidad en la relación, cuando el perfume se termine, es probable que tu relación también llegue a su fin.

Regalos que NO debes dar a tu pareja esta Navidad según el Feng Shui Getty Images

Relojes

Otro de los objetos que debes evitar regalar a tu pareja, son los relojes, parecen una excelente opción, pero al estar relacionados con el tiempo, energéticamente es una forma de decir que estamos poniendo a contra reloj la relación, y será cuestión de tiempo para que llegue a su fin.

Navajas y otros objetos afilados

A muchos hombres les gustan las navajas, por lo que podría parecer una buena idea regalar uno de estos objetos; sin embargo, el Feng Shui asegura que los objetos filosos y puntiagudos, pueden cortar el vínculo amoroso entre las personas involucradas.

Pañuelos

Es un regalo cada vez menos común, pero si eres de las que les gustan los detalles vintage o a la antigua, debes evitar los pañuelos, pues son el símbolo de lágrimas y tristeza.

