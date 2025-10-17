El príncipe Louis rechaza importante oferta real por orden de Kate Middleton y William, ¿afecta su título real?

El pequeño príncipe Louis vuelve a robar miradas, esta vez por una anécdota que combina ternura, humor y la prudencia de la familia real. Recientemente, el hijo menor de Kate Middleton y el príncipe William fue invitado a convertirse en patrocinador honorario del Campeonato Mundial de Conker, un tradicional evento británico que celebra un juego infantil de otoño. Sin embargo, los príncipes de Gales declinaron la oferta con una respuesta que refleja el equilibrio entre la vida familiar y el papel institucional de sus hijos.

La divertida oferta que declino Kensington Palace

El pasado 15 de octubre, “The Telegraph” informó que los organizadores del Campeonato Mundial de Conker extendieron una invitación especial al príncipe Louis, de tan solo 7 años, para que fungiera como patrocinador honorario del torneo. La propuesta surgió luego de que Kate Middleton revelara la fascinación de su hijo por las castañas de Indias, las semillas que se usan en el tradicional juego otoñal británico.

Según fuentes cercanas al palacio, la ocurrencia generó simpatía entre el personal, aunque la decisión final fue declinarla con amabilidad. En un gesto de humor, un portavoz del Palacio respondió que “el príncipe Louis está actualmente absorto en sus estudios”, subrayando que el royal no desempeña funciones reales oficiales.

La tierna afición del príncipe Louis

La princesa de Gales compartió recientemente que su hijo menor disfruta recolectando castañas durante los paseos familiares y suele esconderlas en diferentes rincones de su casa. “Seguimos encontrando castañas en los armarios, en su cama… ¡Castañas por todas partes!”, comentó con diversión durante una visita a los Scouts en Windsor.

De acuerdo con la princesa, Louis incluso usa las semillas en sus juegos, colocándolas dentro de sus pequeños camiones de juguete. Este detalle espontáneo muestra el lado más cotidiano y entrañable de la familia real, una faceta que Kate y William procuran mantener al margen de los compromisos oficiales.

El rey Carlos sí participa en el Campeonato de Conker

A pesar de que Louis no participará, la realeza sí tuvo presencia reciente en la nueva edición del campeonato, celebrada el 12 de octubre en Northamptonshire. El evento pudo realizarse gracias a una donación de más de 300 castañas procedentes del Castillo de Windsor, enviadas por el propio equipo del rey Carlos III para apoyar la causa.

El torneo, que desde 1965 recauda fondos para organizaciones que ayudan a personas con discapacidad visual, es una tradición británica que mezcla deporte, comunidad y solidaridad. Además, sus ganadores reciben los títulos simbólicos de “Rey Conker” y “Reina Conker”, en alusión a la realeza.

Aunque el príncipe Louis no aceptó el simpático ofrecimiento, su curiosidad infantil sigue capturando la atención del público. La decisión de Kate Middleton y el príncipe William reafirma su compromiso de brindar a sus hijos una infancia lo más normal posible, sin presiones institucionales. Y aunque esta vez no habrá un “patrocinador real” en el campeonato, el gesto demuestra que incluso los royals más pequeños son capaces de dejar huella, incluso entre un montón de castañas.