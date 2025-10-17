Los hijos de Kate Middleton y el príncipe William han demostrado ser grandes fanáticos de Harry Potter, incluso tuvieron la oportunidad de visitar el set de grabación de la nueva serie basada en los libros que se está filmando para HBO; sin embargo, ha salido a la luz un nuevo interés entre George, Charlotte y Louis.

Se dice que la princesa Charlotte se ha unido a los millones de fans que tiene una de las películas de animación coreana más vistas de Netflix: KPop Demon Hunters.

Te podría interesar: El príncipe Louis rechaza importante oferta real por orden de Kate Middleton y William, ¿afecta su título real?

La princesa Charlotte es fan de KPop Demon Hunters

De acuerdo con el medio The Sun, la información salió a la luz gracias a una niña de 6 años llamada Ivy Brown, quien le escribió una carta a la princesa Charlotte para preguntarle si había visto KPop Demon Hunters, que describió como “la mejor película de la historia”.

Ivy recibió la respuesta de la princesa Charlotte a través de una carta del Palacio de Kensington:

“Querida Ivy: Al Príncipe y la Princesa de Gales les gustaría agradecer tu encantadora carta a su hija, la Princesa Charlotte.

Fue interesante conocerte un poco y tus generosas palabras de apoyo a la Princesa Charlotte fueron muy apreciadas. Quizás te interese saber que Golden, de KPop Demon Hunters, se interpretó durante el Cambio de Guardia en el Palacio de Buckingham”, haciendo referencia a uno de los temas más populares de la película.

La carta, que tiene fecha del 25 de septiembre de 2025, concluye con un dulce agradecimiento a la pequeña y los mejores deseos para su familia:

“Fue un gran detalle de tu parte tomarte la molestia de escribir como lo hiciste. Sus Altezas Reales desean que le transmita su más cálido agradecimiento y sus mejores deseos para ti y tu familia”.

La princesa Charlotte es fan de esta joya del cine coreano que está en Netflix Getty Images

En entrevista con The Sun, la pequeña Ivy se mostró muy emocionada, no solo por la respuesta de la princesa Charlotte a su carta, también porque descubrió que comparte el gusto por esta película con la hija de Kate y William.

“Creo que a Charlotte le encanta KPop Demon Hunters, así que estoy contenta”, dijo la pequeña, quien además reveló que guarda la carta en un lugar seguro en la cocina de su casa. “La llevé para enseñarla en la escuela. Les dije a mis amigos que tenía una carta de la princesa Charlotte y me preguntaron: '¿En serio?’”, compartió.

¿De qué trata KPop Demon Hunters?

De acuerdo con la sinopsis oficial del film, un supergrupo de K-pop conformado por Rumi, Mira y Zoey, usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales, y de una banda rival de chicos decididos a robar corazones y mentes, así que cuando no están llenando estadios para tocar su música, están salvando al mundo.

