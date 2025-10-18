Así es la joya más cara de Kate Middleton, ¡la elegante piedra que está valuada en 392.000 libras!

Kate Middleton es conocida por su elegancia discreta, tanto en sus atuendos como en los accesorios con los que los complementa. Aunque su joyero real está compuesto de piezas únicas, heredadas y con un valor incalculable por lo lujosas que son, existe una joya cuyo valor es superior, no tanto por lo económico, sino por lo simbólico: su anillo de compromiso, una piedra inmortal que pasó de manos de la princesa Diana a las manos de la nueva princesa de Gales. Si bien es cierto que esta pieza tiene un valor estimado de £392.00, la joya tiene una historia cargada de amor, tradición y emoción que ningún precio podría igualar.

Historia del anillo más caro de Kate Middleton

Todos conocemos la historia del anilo de la princesa Diana. Una pieza que perteneció originalmente a la princesa Diana, madre del príncipe William. La pieza consiste en un zafiro azul central rodeado de diamantes, todo en un halo clásico. Su origen es ceilanés y cuenta con un tono azul profundo tan precioso que muchos expertos en piezas preciosas lo han catalogado como una de las piedras más valiosas dentro de las joyas reales modernas.

Sin embargo, durante su más reciente visita real a Irlanda, Kate apostó por una nueva pieza: un set de cinco anillos de boda y, por supuesto, su clásico zafiro de compromiso.

Cuando William le propuso matrimonio a Kate, eligió hacerlo con este anillo para simbolizar una conexión con la memoria de su madre.

Kate Middleton luciendo sus anillos de 392.000 libras. Pool/WireImage

£392.00 vs. el valor real para Kate

Aunque el valor del zafiro de 12 quilates en combinación con el resto de diamantes que conforman la pieza, su antecedente histórico como una pieza heredada por una de las figuras de la realeza más queridas del mundo moderno, los materiales y, por supuesto, su procedencia, debe tener un valor elevado, en conjunto, las cinco piezas rondan las 393.000 libras esterlinas.

Aunque las cinco piezas no la acompañan en todo momento, pues Kate sabe en qué momentos estratégicos y especiales darles el protagonismo que merecen, las joyas también formaron parte de la colección personal de Diana.

Además del zafiro de la princesa de Gales, el conjunto se compone de un anillo de bodas de oro galés, dos anillos de eternidad (que fueron creados por G. Collins and Sons), y un anillo de platino.

Una joya sin valor económico

La joya, que la ha acompañado frecuentemente en compromisos oficiales, recepciones y visitas de estado, no tiene un precio específico, según los expertos. Al no ser una pieza mandada a hacer de forma especial y al tener semejante carga histórica, es casi imposible poner un precio.

Sin embargo, es muy probable que para Kate esta pieza sí tenga un valor importante y especial: el sentimental.

Por supuesto que este anillo no solo es una joya muy querida por ella o William, sino también para el pueblo, pues todos conocen su historia y saben a quién perteneció antes, convirtiéndolo en uno de los anillos reales más importantes incluso para miembros fuera de la realeza.

El anillo de compromiso de Kate Middleton no es simplemente un reflejo de ostentación y riqueza. En la mano de la princesa de Gales se convierte en el puente entre pasado y presente. Una pieza cuyo valor real va más allá de £392.00.