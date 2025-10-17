Beatriz y Eugenia de York, ¿también perderán sus títulos reales como su padre el príncipe Andrés?

Este 17 de octubre, el príncipe Andrés ha renunciado de manera oficial a sus títulos reales, debido a las acusaciones que enfrenta por un supuesto vínculo con Jeffrey Epstein, quien fue acusado de varios delitos en Estados Unidos que involucran el tráfico de personas y más.

El argumento del hermano del rey Carlos III, ha sido alejarse de la vida pública como parte de la monarquía, para no seguir dañando la imagen de la institución; sin embargo, ha señalado nuevamente que es inocente, ¿pero qué pasa con sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia de York?

¿Beatriz y Eugenia de York perderán sus títulos reales?

De acuerdo con la revista People, los títulos reales de la princesa Beatriz y la princesa Eugenia no se verán afectados por la decisión que ha tomado su padre, el príncipe Andres, en medio de la polémica.

Aunque las nietas de la reina Isabel II no llevan una vida pública de tiempo completo como su primo, el príncipe William, sí suelen ser invitadas a eventos reales y a compartir la Navidad familiar en Balmoral.

Sin embargo, se desconoce sí esta Navidad, las princesas de York seguirán invitadas a celebrar las fiestas decembrinas con el resto de la familia real, pues el gran ausente sí será su padre, Andrés.

¿Beatriz y Eugenia de York perderán sus títulos reales? Getty Images

¿Eugenia y Beatriz de York siguen en la línea de sucesión al trono?

Antes de renunciar a sus títulos reales, el príncipe Andrés ocupaba el octavo lugar en la sucesión, seguido de sus hijas y sus propios hijos.

La princesa Beatriz es novena en la línea de sucesión, seguida de sus hijas Sienna Mapelli Mozzi y Athena Mapelli Mozzi, mientras que la princesa Eugenia es duodécima, con sus hijos August Brooksbank y Ernest Brooksbank detrás de ella.

Por otra parte, su madre, Sarah Ferguson,seguirá conservando el título de Duquesa de York, como la ha hecho desde que se divorcio de Andrés en 1986.

