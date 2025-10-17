Los favoritos de las editoras para este otoño 2025 ¡Lo que no te puede faltar en tu día a día!

Zingara “Solstice”: la feminidad bajo la luz dorada

Entre el mar y el horizonte, Zingara celebra la libertad y el poder femenino con su nueva colección Solstice, una propuesta bañada en tonos dorados que captura la magia del sol en su punto más alto. Con crochet con lurex, cortes audaces y acentos metálicos, la marca redefine el swimwear contemporáneo, fusionando el lujo con la frescura del verano eterno.

Cada diseño —como Ipanema, Pipa o Ilhabela— está pensado para reflejar luz y movimiento, exaltando la autenticidad y el carácter de la mujer Zingara. Más que una colección, Solstice es una declaración de estilo: vivir con ligereza, brillar sin esfuerzo y moverse entre el día y la noche con naturalidad. 📍Disponible en tiendas físicas y en @zingaraswimwear .

e.l.f. SKIN: fórmulas limpias que transforman tu piel

La marca e.l.f. SKIN llega a México para transformar las rutinas de cuidado facial con su propuesta de productos veganos, accesibles y clínicamente eficaces. Cada fórmula está diseñada para ofrecer resultados visibles sin complicaciones, con ingredientes como vitamina C, ácido hialurónico y niacinamida que aportan hidratación, luminosidad y textura uniforme.

Entre los imprescindibles destacan el Holy Hydration! Cleansing Balm, que derrite el maquillaje sin resecar; el Bright Icon Vitamin C Serum, ideal para lograr un glow saludable; y el Invisi-Stick SPF 50, el protector solar transparente que puedes reaplicar durante el día sin alterar el maquillaje. Una rutina práctica, efectiva y libre de crueldad animal para quienes buscan una piel fresca y luminosa todos los días.

Avène RetrinAL: innovación antiedad con respaldo dermatológico

La ciencia de Avène presenta RetrinAL Crema de Noche, un tratamiento intensivo que promete una piel hasta 7 años más joven en dos semanas. Con Retinaldehído, ácido hialurónico y niacinamida, mejora firmeza, luminosidad y textura, todo con tolerancia superior para piel sensible. Antiedad eficaz, segura y con resultados comprobados.

The Ordinary llega a Amazon Premium Beauty México

La reconocida marca de cuidado de la piel The Ordinary aterriza oficialmente en la Tienda de Belleza Premium de Amazon.com.mx, garantizando autenticidad, calidad y entrega rápida. Este lanzamiento refuerza su compromiso de hacer que la ciencia del skincare sea accesible para todos los consumidores en México. Belleza respaldada por ciencia, ahora a un clic de distancia.

Tresso x Fundación CIMA: un café con causa

La marca mexicana Tresso® se une a la causa de Octubre Rosa, destinando parte de las ventas de sus cafés y tisanas a Fundación CIMA, que apoya la detección y tratamiento del cáncer de mama.

“Apoyar a las mujeres siempre ha sido parte esencial de nuestra filosofía”, comparte Eda Sampieri Tress, CEO de la marca. Disfrutar un buen café nunca tuvo tanto sentido.

La selección Vanidades

Este otoño celebramos la belleza con propósito: luz dorada, piel saludable y gestos que marcan la diferencia. De la moda al skincare, y del autocuidado a la solidaridad, estos lanzamientos representan lo mejor de la temporada —auténticos, conscientes y llenos de brillo.

