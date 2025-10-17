Suscríbete
Máxima de Holanda sorprende con traje-vestido coral que rejuvenece y estiliza la figura a los 50+

Durante la inauguración de la Semana del Diseño Holandés, la reina lució un look femenino y muy sofisticado que fusiona elegancia con modernidad.

October 17, 2025 • 
Lily Carmona
Getty Images

Durante la edición 25 de la Semana del Diseño Holandés, celebrada en Eindhoven, la reina Máxima de Holanda se robó las miradas con un atuendo coral de impacto. Lo que parecía un traje de chaqueta tradicional cobró vida como un vestido de gala gracias a detalles estratégicos del diseño, materiales reciclados y una confección que es capaz de acentuar la silueta. A sus 54 años, la royal demuestra una vez más que la elegancia puede expresarse en colores vivos, cortes modernos y una estética sofisticada.

El traje-vestido coral de Máxima

Máxima vistió un conjunto del diseñador Claes Iversen que, a primera vista, se recibe como un traje de dos piezas: chaqueta y pantalón. Sin embargo, al abrirse el abrigo floreado, estampado de forma digital, se podía apreciar que el forro a juego del traje creaba la ilusión visual de un vestido largo de noche al caminar.

El abrigo y su estampado fueron la clave del éxito del conjunto, el cual combinó de forma exquisita con zapatos nude, un bolso beige y unos aretes florales en color coral.

Este vestido-traje juega con las proporciones del cuerpo: la parte exterior estructurada mantiene elegancia formal, mientras que el forro fluido aporta movimiento y ligereza para estilizar la figura.

Queen Maxima Of The Netherlands Opens The Dutch Design Week In Eindhoven

Máxima de Holanda con el traje-vestido que impactó a todos.

Patrick van Katwijk/Getty Images

¿Por qué este color y diseño favorecen después de los 50?

El coral es un color que funciona bien en pieles maduras porque aporta calidez sin caer en tonalidades saturadísimas. Este tono ilumina el rostro, equilibra la palidez y evita contrastes fuertes, ayudando a disimular arrugas y líneas de expresión.

El diseño juega con la ilusión del cuerpo, ayudando a disimular el vientre, en caso de que no desees destacarlo.

Gracias a sus materiales de telas ligeras y fluidas, el conjunto no resulta pesado ni se ve recargado; todo lo opuesto, logra que la silueta luzca con una silueta elegante y un porte sofisticado.

Cómo adaptar este estilo a un look diario

Apuesta por recurrir al uso de colores suaves o salmones que ayuden a realzar el tono de tu piel sin sobrecargar. Nuestro consejo es que, si no logras encontrar un conjunto idéntico al de Máxima, te acerques a un atuendo de dos piezas con contrastes internos o abrigos que puedan revelar un mismo tono para generar ese impacto visual del atuendo de Máxima.

Recurre al uso de prendas estructuradas, hombros suaves y cinturas definidas; esto estiliza tu figura. Combina con accesorios neutros y un calzado en contraste con el color de tu atuendo.

Máxima de Holanda reafirma que la elegancia a los 50+ no reside en esconder la edad, sino en elegir piezas inteligentes, con colores vivos y diseños únicos que nos ayuden a resaltar nuestra belleza madura natural y una figura estilizada.

Lily Carmona
