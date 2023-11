Los looks de Máxima de Holanda que demuestran por qué es la reina de los abrigos y las capas

Máxima de Holanda se ha convertido también en una de las mejores vestidas de la realeza europea, no solo gracias a sus coloridos outfits y sombreros, sino también por sus glamurosos abrigos y capas, los cuales se han convertido en algo muy característico de su estilo, así como de su guardarropa.

Es por ello que hoy, analizaremos a detalle algunos de sus atuendos en los que ha lucido estas piezas de forma maravillosa, y con las que se ha declarado, sin saberlo, como la reina de estas prendas, pues no nos queda duda que las sabe combinar y lucir como nadie. Así que si quieres conocer sus secretos para incluir esta ropa de manera muy chic, quédate leyendo que te contamos los detalles.

Looks con abrigo en colores rojos

Una de las claves de su estilo para vestir atinadamente un look con abrigo, es la elección de la paleta de colores de la ropa a utilizar, ya que en varias ocasiones ha optado por combinar varios tonos de rojo en sus atuendos, haciendo que, aunque predomine este color, no se convierta en un look monocromático o aburrido.

Máxima de Holanda ha lucido en varias ocasiones looks con abrigo capa en color rojo Getty Images

Es por eso que la vimos la semana pasada con varias tonalidades rojizas en un solo outfit, durante un acto de celebración del quinto aniversario de SchuldenlabNL, y para la ocasión eligió un vestido rojo intenso, de manga larga, de Dolce & Gabanna, al cual le añadió una capa en tonos burdeos de Natan, una famosa firma belga.

Mientras que el año pasado, para estas mismas fechas, Máxima acudió a un evento en La Haya, con sombrero y guantes rojos, junto con su capa abrigo y un vestido de color rojo oscuro, demostrando que este tono es el ideal para combinarlo con las prendas de invierno.

Abrigos en tonos beige y marrón, un básico de armario

Aunque sabemos que probablemente el rojo es de sus colores favoritos para los abrigos, la esposa de Guillermo de Holanda sabe que también es esencial tener tonos más claros y neutros, por lo mismo, ha echado mano de los abrigos en colores beige o marrones.

La reina consorte de los Países Bajos también suele usar abrigos en tonos beiges o marrón Getty Images

De ahí que la argentina se decante por incluir estas piezas a sus outfits. Por ejemplo, en mayo de este año acudió a la inauguración del Museo de la Villa Van Gogh en Nuenen, con un abrigo de tono camel, que combinó con un vestido en tonalidades grisáceas, un sombrero beige y tacones para complementar.