Inversiones en moda: ¿Cuáles son los abrigos que nunca pasan de moda?

Hablar de tendencias de moda supone directamente hacer referencia a la antítesis de la temporalidad, es decir, de no ser por los básicos, no podría existir el boom comercial de las piezas de temporada, ya que todos aquellos must son los que sirven de base para lograr que los nuevos diseños resalten en los aparadores y en los armarios de aquellas mujeres que se dicen fashionistas.

Por eso mismo es preciso hacer la distinción entre aquellas compras de moda que resultan “gastos”, y aquellas que resultan “inversiones”, debido que a largo plazo podrías continuar usando ese tipo de prendas, clasificadas bajo la etiqueta de “básicos”.

La existencia de los básicos puede vislumbrarse en varias categorías del armario, siendo la del calzado la más conocida. Sin embargo, la palabra también aplica para subdivisiones más específicas, como los abrigos, los cuales si vas acumulando progresivamente, pueden darle el título de “armario cápsula” a tu guardarropa.

Preocupadas porque esta temporada de frío hagas elecciones inteligentes en tus compras, pudiendo equilibrar la cantidad de básicos y tendencias en tu armario y porque puedas acumular en tu clóset todo lo necesario para vestir adecuado en cualquier ocasión, aquí en VANIDADES te presentamos una lista breve de modelos de abrigos que nunca pasarán de moda.

Trench coat, el máximo básico en materia de abrigos

It girls de todos los tiempos han demostrado que el trench coat nunca pasa de moda

Invento de Thomas Burberry, este tipo de prenda es ideal para las temporadas otoño-invierno, sin importar el año en que nos encontremos, ya que su resistencia e impermeabilidad dotan a sus usuarias de todas las herramientas de comodidad necesarias ante climas inclementes. Además de que su color, generalmente neutro, lo hace una pieza totalmente combinable con las capas inferiores de cualquier tipo de outfit.

Abrigo “furry”

La estética peluda es otra que ha sobrevivido al paso del tiempo

Aquellos abrigos elaborados con pieles y pelaje falso tampoco nunca pasan de moda y pueden servirte para lucir moderna en cada invierno. Algunas pruebas de ello han sido dadas por Carolina de Mónaco, una royal que ha demostrado tener listas en su armario todas aquellas prendas invernales de carácter atemporal para estar lista cada que la temperatura baje, actitud que tú también deberías de seguir.

¿Oversize en abrigos? ¡Sí,por favor!

Conviértete en la más fashion de tu oficina añadiendo un abrigo oversize a tu look

Otra pieza que pareciera ser una tendencia, pero en realidad es atemporal, es el abrigo oversized, el cual cada que es sacado del armario provoca furor entre quienes admiran tu atuendo, debido a que por sí sola la pieza ya representa una propuesta.

Abrigos puff, un básico y un inflable para el frío

Además de ser una opción muy abrigadora, los puff son ideales para lucir con estilo y elegancia durante la temporada de frío

Una prenda que no puede faltar en tu colección de abrigos es el coat tipo “plumífero”, el cual no solo logrará cubrirte del frío, sino que también te hará lucir con el mayor estilo posible mientras transitas en una calle nublada. Este tipo de abrigos combinan a la perfección con cualquier tipo de bota.

Así que, si en tu próxima sesión de compras tienes previsto desembolsar en un abrigo, puedes procurar que sea uno de los modelos que te acabamos de mencionar, en caso de que aún no los tengas, lo cual asegurará que tu inversión vaya a la segura y te falte un cobijo estiloso para las próximas temporadas gélidas.