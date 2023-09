Cómo combinar guantes, otra tendencia estrella del otoño-Invierno 2023

El augurio del furor por los guantes ya había sido dictado por Anne Hathaway desde su interpretación de Andrea Sachs en El diablo viste a la moda (2006) o por la misma Meryl Streep, dando vida a la fashionista del cine por excelencia Miranda Presley.

Otro referente y antecedente directo de esta tendencia es Audrey Hepburn, quien gracias a su papel de Holly Golightly en Breakfast at Tiffany’s (1961) sentó el precedente para el uso de vestidos con guantes.

Hoy, años después de tan emblemáticos estrenos, los guantes cortos, largos y decorados vuelven a ser tendencia y parece que no saldrán del radar de las fashionistas en los próximos otoños e inviernos.

Combina tus guantes con otros accesorios

El estilo old money también combina con guantes

Si bien, por si solos los guantes pueden ser una pieza protagonista en tu atuendo, también puedes experimentar en la repartición de elementos, por medio del equilibrio logrado a partir de la conjunción de varias prendas novedosas, como: boinas, suéteres de cuello largo o incluso elegantes bolsos clutch.

Afortunadamente, el otoño-invierno no pone límites si de moda se trata, por lo que no debes de temer en emprender la hazaña de empalmar varios elementos en tu fit, ya que las bajas temperaturas permiten llevar outfits en varias capas, bajo una estética un tanto maximalista.

Utiliza guantes llamativos

Un par de guantes color escarlata puede ser la próxima pieza insignia de tu outfit

Definitivamente los guantes no fueron una pieza puesta de moda con el fin de pasar desapercivida, sino qu más bien se trajo de vuelta esta tendencia para resaltar la elegancia y el apego de lo kitsch, por medio de la disrupción en estéticas neutras.

Puedes combinar tu par de guantes coloridos incluso con prendas confeccionadas en otros colores estridentes, sin tener miedo a perder el porte.

Aunque, bien también puedes emplear el uso de pares de guantes coloridos en estéticas minimalistas-monocromáticas, procurando que este elemento sea la pieza protagonista del atuendo por su poder de resalte.

Guantes con abrigo, una fórmula que nunca pasa de moda

El diablo viste a la moda (2006) continúa plasmando sus legados en las nuevas generaciones

Siguiendo el ejemplo de las it girls neoyorkinas, no deberías dudar en sacar tus abrigos y gabardinas de diferentes colores durante esta temporada y combinarlos con un par de guantes blancos, tal como ya lo ha hecho Anne Hathaway en la pantalla grande. Este combo resulta infalible para días de frío y para aquellas jornadas en las que no quieras pasar inadvertida mientras caminas por las calles de tu gran ciudad.

El chiste para combinar los diferentes estilos de guantes es poner a volar la imaginación y procurar la adhesión de estas piezas a conjuntos formados con otro tipo de prendas abrigadoras, siempre cuidandote de no desentonar con el clima.

Recuerda que, en cuestión de guantes, tendencias y moda ¡El límite es el cielo!