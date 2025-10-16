Suscríbete
Belleza

¿Qué significa que una persona siempre lleve labios rojos? Esto dice la psicología

Te contamos todo lo que debes de saber sobre este popular maquillaje que siempre está de moda.

October 15, 2025 • 
Karen Luna
Adriana Lima 2023.jpeg

¿Qué significa que una persona siempre lleve labios rojos? Esto dice la psicología

Getty Images

Aún recuerdo la tarde en la redacción en la que vi a una mujer caminando con seguridad, sus labios estaban teñidos de un rojo intenso y al verla, alguien murmuró: “Se nota que sabe lo que quiere”. Aunque en ese momento dudé, la realidad es que esa impresión tenía algo de intuición, porque la ciencia nos confirma que no es solo una elección de maquillaje, sino una señal profunda de la personalidad.

También puedes leer:
Sienna Miller.jpg
Belleza
¿Qué son los labios efecto mordido? Así puedes conseguir la tendencia que arrasa las redes
May 03, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Cherry Makeup
Belleza
Berry girl makeup: la tendencia jugosa que dominará esta primavera 2025
May 03, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Labios rojos como declaración de confianza y poder

Una de las interpretaciones más comunes en psicología del color es que el rojo llama la atención. No es casualidad que este tono se asocie con la pasión, la energía, incluso con estados emocionales intensos. Cuando alguien decide teñir sus labios de rojo todos los días, está enviando sin decir palabra que está dispuesto a ser visto. Según el psicólogo de la conducta Dr. N. Hemalatha, mujeres que usan rojo tienden a ser percibidas como más assertivas, más seguras, más dispuestas a tomar un rol protagónico.

Labios rojo: seducción, atracción y códigos de intimidad

Más allá de poder, los labios rojos ayudan a proyectar sensualidad, inclusive hay estudios que muestran que personas con labios rojos son percibidas como más atractivaso. Un experimento conducido por Nicolas Guéguen concluyó que mujeres con labial rojo recibían más acercamientos de hombres en bares que aquellas con otros colores, y en un lapso más corto.

Esto no significa que quien use rojo esté buscando atención sexual necesariamente, pero este tono tiene connotaciones culturales y biológicas que disparan asociaciones casi automáticas con el deseo o la pasión.

Adriana-Lima (1).jpg

Labios rojos

@adrianalima

Personalidad, identidad y expresión

Quien suele usar el rojo en su sonrisa puede ser una señal de que no le molesta ser centro de atención, inclusive, puede ser esa autoafirmación, de decir “aquí estoy, así soy”. Aunque, es cierto que el significado cambia bastante según el contexto cultural; en algunos lugares rojo es símbolo de alegría.

Lo que no significa llevar labios rojos

Para ser justa, hay lo que no debes asumir automáticamente de alguien que elige rojo como su color frecuente:

  • No significa necesariamente deseo de provocación; puede ser gusto estético, o sentirse cómoda así.
  • No siempre va ligado a vanidad superficial; muchas personas lo ven como parte de su identidad, algo tan normal como elegir el peinado o el estilo.
  • No siempre refleja estado de ánimo intenso ni deseo de impresionar; puede ser justificación de sentirse bien, de ánimo cotidiano.
Leer:
Carolina Herrera
Moda
Carolina Herrera confirma cuál es el color de abrigo más elegante, ideal para mujeres 60+
March 01, 2025
 · 
Leslie Santana
adriana carolina y carolina herrera.jpg
Moda
Los 6 mejores looks inspirados en Carolina Herrera para lucir elegante después de los 50 años, según la IA
March 10, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Si una persona siempre lleva labios rojos, lo más probable es que esté comunicando más que belleza: proyecta confianza, valentía, deseo de ser vista y de expresarse con autenticidad.

Entérate Lo último Cortes de pelo
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Hailey Bieber pide que dejen de compararla con Selena Gómez “siempre es molesto”.png
Entretenimiento
Hailey Bieber pide que dejen de compararla con Selena Gómez: “siempre es molesto”
October 15, 2025
 · 
Lily Carmona
Del butterfly cut al shag 4 cortes de pelo que toda mujer de 50 debe probar para un look juvenil y desenfadado .png
Belleza
Del butterfly cut al shag: 4 cortes de pelo que toda mujer de 50 debe probar para un look juvenil y desenfadado
October 15, 2025
 · 
Lily Carmona
El significativo accesorio que Meghan Markle usó y tiene un vínculo especial con su hijo Archie.png
Realeza
El significativo accesorio que Meghan Markle usó y tiene un vínculo especial con su hijo Archie
October 15, 2025
 · 
Lily Carmona
Infancia de Natalie Portman
Belleza
Natalie Portman da cátedra del manicure refinado que dominará 2026: las uñas cortas y naturales
October 15, 2025
 · 
Lily Carmona