¿Qué significa que una persona siempre lleve labios rojos? Esto dice la psicología

Aún recuerdo la tarde en la redacción en la que vi a una mujer caminando con seguridad, sus labios estaban teñidos de un rojo intenso y al verla, alguien murmuró: “Se nota que sabe lo que quiere”. Aunque en ese momento dudé, la realidad es que esa impresión tenía algo de intuición, porque la ciencia nos confirma que no es solo una elección de maquillaje, sino una señal profunda de la personalidad.

Labios rojos como declaración de confianza y poder

Una de las interpretaciones más comunes en psicología del color es que el rojo llama la atención. No es casualidad que este tono se asocie con la pasión, la energía, incluso con estados emocionales intensos. Cuando alguien decide teñir sus labios de rojo todos los días, está enviando sin decir palabra que está dispuesto a ser visto. Según el psicólogo de la conducta Dr. N. Hemalatha, mujeres que usan rojo tienden a ser percibidas como más assertivas, más seguras, más dispuestas a tomar un rol protagónico.

Labios rojo: seducción, atracción y códigos de intimidad

Más allá de poder, los labios rojos ayudan a proyectar sensualidad, inclusive hay estudios que muestran que personas con labios rojos son percibidas como más atractivaso. Un experimento conducido por Nicolas Guéguen concluyó que mujeres con labial rojo recibían más acercamientos de hombres en bares que aquellas con otros colores, y en un lapso más corto.

Esto no significa que quien use rojo esté buscando atención sexual necesariamente, pero este tono tiene connotaciones culturales y biológicas que disparan asociaciones casi automáticas con el deseo o la pasión.

Labios rojos @adrianalima

Personalidad, identidad y expresión

Quien suele usar el rojo en su sonrisa puede ser una señal de que no le molesta ser centro de atención, inclusive, puede ser esa autoafirmación, de decir “aquí estoy, así soy”. Aunque, es cierto que el significado cambia bastante según el contexto cultural; en algunos lugares rojo es símbolo de alegría.

Lo que no significa llevar labios rojos

Para ser justa, hay lo que no debes asumir automáticamente de alguien que elige rojo como su color frecuente:

No significa necesariamente deseo de provocación; puede ser gusto estético, o sentirse cómoda así.

No siempre va ligado a vanidad superficial; muchas personas lo ven como parte de su identidad, algo tan normal como elegir el peinado o el estilo.

No siempre refleja estado de ánimo intenso ni deseo de impresionar; puede ser justificación de sentirse bien, de ánimo cotidiano.



Si una persona siempre lleva labios rojos, lo más probable es que esté comunicando más que belleza: proyecta confianza, valentía, deseo de ser vista y de expresarse con autenticidad.

