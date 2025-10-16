Suscríbete
Belleza

Karol G lleva las uñas rojas en su debut como modelo: FOTO

¿Quieres un nuevo manicure para esta temporada? Inspírate en las uñas rojas que modeló la colombiana.

October 15, 2025 • 
Karen Luna
Karol G.png

Karol G lleva las uñas rojas en su debut como modelo: FOTO

Getty Images

Karol G acaba de vivir uno de esos momentos donde el brillo interior se vuelve visible, hablamos de su debut como modelo y es que la colombiana se convirtió en un ángel, pero no uno cualquiera, sino uno poderoso, moderno y lleno de fuego.

Lo primero que llamó la atención fueron sus uñas rojas intensas, ese detalle que parecía arder contra la luz suave del fondo.

También puedes leer:
uñas de cristal
Belleza
5 diseños de uñas de cristal, el estilo que desborda elegancia y embellece las manos al instante
July 13, 2025
 · 
Andrea Columba
letizia ortiz vestido
Realeza
Negro + perlas: la dupla perfecta de Letizia Ortiz para un look de noche elegante
July 13, 2025
 · 
Andrea Columba

Uñas rojas que Karol G modeló en la pasarela

Las uñas rojas no son solo un color; son una actitud que representa la pasión, fuerza y seguridad, justo lo que Karol G irradió en la pasarela. No nos sorprende que haya elegido este tono para su debut como modelo, porque el rojo tiene algo que te empodera, que te recuerda que mereces ocupar espacio.

Según la psicología del color, el rojo despierta confianza y magnetismo, cualidades que encajan perfectamente con el momento que disfrutamos mientras interpretaba lo mejor de sus éxitos.

Victoria's Secret Fashion Show 2025 - Runway

Las uñas rojas no son solo un color; son una actitud que representa la pasión, fuerza y seguridad, justo lo que Karol G irradió en la pasarela.

Getty Images

Una nueva etapa, con alas y actitud

El debut de Karol G como modelo marca un nuevo capítulo en su carrera, pues nos dejó claro que su poder no se limita a la música; también puede dominar una cámara con naturalidad. Sin duda un momento épico para todas las mujeres latinas que por primera vez vimos a un cuerpo como el nuestro en uno de los fashion shows más famosos.

También puedes leer:
uñas perla
Belleza
6 diseños de uñas cortas con brillo elegante (sin caer en lo exagerado)
June 20, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Flo pelo pob.png
Belleza
5 cortes bob que disimulan papada y que rejuvenecen a los 50 o 60
June 19, 2025
 · 
Karen Luna

Karol G se convirtió en un ángel, y lo hizo con fuerza, elegancia y esas uñas rojas que ya las sentimos icónicas. Su debut como modelo no solo muestra su belleza, sino su evolución como mujer, porque volar no siempre es alejarse del suelo… a veces es aprender a brillar desde donde estás.

Karol G uñas rojas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Nicole Kidman y Keith Urban ponen fin a su relación tras 20 años, ¿cuál fue el motivo.png
Entretenimiento
La triste confesión de Keith Urban: “Mi vida en las giras era solitaria y miserable”, antes de su divorcio de Nicole Kidman
October 15, 2025
 · 
Karen Luna
Confirmado la familia de Diane Keaton hace pública la causa de muerte de la legendaria actriz.png
Entretenimiento
Confirmado: la familia de Diane Keaton hace pública la causa de muerte de la legendaria actriz
October 15, 2025
 · 
Lily Carmona
El secreto antienvejecimiento de Vera Wang que puedes aplicar desde hoy si estás en tus 50 (1).png
Salud y bienestar
El secreto antienvejecimiento de Vera Wang que puedes aplicar desde hoy si estás en tus 50
October 15, 2025
 · 
Lily Carmona
Hailey Bieber pide que dejen de compararla con Selena Gómez “siempre es molesto”.png
Entretenimiento
Hailey Bieber pide que dejen de compararla con Selena Gómez: “siempre es molesto”
October 15, 2025
 · 
Lily Carmona