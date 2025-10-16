Karol G lleva las uñas rojas en su debut como modelo: FOTO

Karol G acaba de vivir uno de esos momentos donde el brillo interior se vuelve visible, hablamos de su debut como modelo y es que la colombiana se convirtió en un ángel, pero no uno cualquiera, sino uno poderoso, moderno y lleno de fuego.

Lo primero que llamó la atención fueron sus uñas rojas intensas, ese detalle que parecía arder contra la luz suave del fondo.

Uñas rojas que Karol G modeló en la pasarela

Las uñas rojas no son solo un color; son una actitud que representa la pasión, fuerza y seguridad, justo lo que Karol G irradió en la pasarela. No nos sorprende que haya elegido este tono para su debut como modelo, porque el rojo tiene algo que te empodera, que te recuerda que mereces ocupar espacio.

Según la psicología del color, el rojo despierta confianza y magnetismo, cualidades que encajan perfectamente con el momento que disfrutamos mientras interpretaba lo mejor de sus éxitos.

Una nueva etapa, con alas y actitud

El debut de Karol G como modelo marca un nuevo capítulo en su carrera, pues nos dejó claro que su poder no se limita a la música; también puede dominar una cámara con naturalidad. Sin duda un momento épico para todas las mujeres latinas que por primera vez vimos a un cuerpo como el nuestro en uno de los fashion shows más famosos.

Karol G se convirtió en un ángel, y lo hizo con fuerza, elegancia y esas uñas rojas que ya las sentimos icónicas. Su debut como modelo no solo muestra su belleza, sino su evolución como mujer, porque volar no siempre es alejarse del suelo… a veces es aprender a brillar desde donde estás.

