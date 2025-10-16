Confirmado: la familia de Diane Keaton hace pública la causa de muerte de la legendaria actriz

El mundo del cine se despidió de una de sus figuras más queridas: Diane Keaton, actriz icónica y ganadora del Premio de la Academia, quien falleció el pasado 11 de octubre a los 79 años. Su familia confirmó la noticia sobre la causa de su deceso a través de un comunicado difundido por “People”, en el que también expresaron su gratitud por las muestras de cariño recibidas durante los últimos días.

La causa de muerte y el mensaje de su familia

La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido en nombre de su amada madre Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, se lee en el comunicado.

Además, el texto destacó los valores que siempre acompañaron a la actriz: su amor por los animales y su compromiso con las causas sociales. “Ella amaba a sus animales y apoyaba firmemente a la comunidad sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado”, añadieron sus familiares.

Una carrera que marcó la historia del cine

Con más de cinco décadas de trayectoria, Diane Keaton dejó una huella imborrable en Hollywood. Reconocida por su talento, carisma y estilo inconfundible, la actriz participó en películas emblemáticas como “Annie Hall”, por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz, la trilogía de “El Padrino”, “Rojos”, “Manhattan” y “Buscando al Sr. Goodbar”.

Su versatilidad le permitió moverse entre la comedia romántica, el drama y el cine independiente, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de intérpretes y directores.

Homenaje desde la industria

Tras conocerse la noticia de su deceso, colegas y amigos de la actriz compartieron mensajes llenos de cariño y admiración. Goldie Hawn, su compañera de reparto en “El club de las primeras esposas”, escribió en su cuenta de Instagram: “Diane, no estábamos listas para perderte. Robaste los corazones del mundo y compartiste tu genio con millones”.

Bette Midler también ofreció un mensaje de despedida recordando a su compañera como “una artista divertida, original y sin pretenciones”.

La guionista y directora de la película, “Alguien tiene que ceder”, le dedicó unas emotivas palabras: “Hemos perdido a una gigante. Una actriz brillante que una y otra vez se desnudó para contar nuestras historias”.

Por su parte, Keanu Reeves y Woody Allen, con quienes compartió pantalla y vida, destacaron su talento, humor y la calidez humana que la caracterizaban tanto dentro como fuera del set.

Diane Keaton fue una actriz que pasó a la historia como símbolo de autenticidad, elegancia y libertad creativa. Su estilo inspiró a generaciones, siendo un gran referente en tantos sentidos en Hollywood.

Aunque su partida deja un gran vacío, su filmografía y su espíritu seguirán presentes, pues ha dejado un enorme legado que hoy sigue brillando como la estrella que es, pero desde el firmamento.