¿Mudanza a la vista? Kate Middleton y William podrían estrenar Forest Lodge antes de lo previsto

Desde hace semanas, en los pasillos de los medios británicos se comenta una mudanza inminente en la realeza británica: Kate Middleton y el príncipe William podrían instalarse en Forest Lodge mucho antes de lo planeado originalmente. Las reformas terminadas, el traslado de algunas pertenencias y con una fecha cercana en el horizonte, apuntan a que los príncipes de Gales estarán estrenando su nuevo hogar pronto.

Forest Lodge se prepara para recibir a los príncipes

La antigua mansión gregoriana ubicada en Windsor Park parece estar más que lista para recibir a sus nuevos habitantes. Hasta hace unos días, los reportes sobre la reforma exhaustiva que la propiedad estaba sufriendo indicaban que los príncipes aún no llegarían a esta nueva residencia. De acuerdo con reportes de medios británicos, estas mejoras a la propiedad habían contemplado un tiempo más largo de finalización; sin embargo, los trabajos han terminado antes de lo previsto, abriendo la posibilidad de que William y Kate se muden antes de lo planeado.

Originalmente, se había establecido como fecha tentativa para habitar el espacio la Navidad; sin embargo, la fecha límite, que algunos medios han señalado, se ubica el próximo 5 de noviembre.

Una propiedad histórica

Conocida anteriormente como “Holly Grove”, la mansión fue construida en la década de 1770 y pasó a formar parte del dominio real hasta 1829. Forest Lodge cuenta con más de ocho habitaciones, pista de tenis, un estante y extensos terrenos dentro del Windsor Great Park, ofreciendo a sus nuevos residentes un entorno espacioso y discreto.

A pesar de que se sometió a una reforma, estas modificaciones buscaron cuidar elementos clásicos como la chimenea de mármol, las molduras en los techos, ventanas venecianas y yesería decorativa característica de la propiedad.

Forest Lodge, el nuevo hogar de Kate Middleton y el príncipe William Getty Images

Sin embargo, de acuerdo con informes de los vecinos de la zona, estas renovaciones también alcanzaron la parte exterior de la mansión, pues se mandó agregar cercas y árboles para poder garantizar la privacidad de los príncipes y sus pequeños hijos.

Por supuesto, esto provocó la molestia de algunos locales, pues, además de no haber sido notificados, la propiedad “tomó” zonas que hasta hace unos días eran públicas.

¿Por qué se mudarán tan pronto?

Algunos medios ingleses consideran que este repentino cambio se da por la necesidad de los príncipes de establecer un vínculo con el entorno, ya que este será el hogar que los aguarde incluso después de la coronación de William.

Para algunos, incluyendo probablemente la Corona, la decisión de los príncipes de Gales de no elegir el Palacio de Buckingham como su residencia principal podría ser un guiño a una reforma en la monarquía británica; recordemos que recientemente William expresó su deseo de hacer “cambios necesarios” a la institución, una vez que él tome el cargo.

Aunque la información aún no ha sido confirmada por medios oficiales del Palacio, todo parece indicar que Kate Middleton y el príncipe William estarían adelantando su mudanza a Forest Lodge. Las siguientes semanas, definitivamente, serán clave para saber lo que acontecerá, pues esta acción no solo es un cambio de domicilio, sino también un paso simbólico hacia una nueva etapa en la que su papel de William dentro de la realeza tendrá mucho peso.