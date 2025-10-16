Hailey Bieber pide que dejen de compararla con Selena Gómez: “siempre es molesto”

Hailey Bieber atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Tras el crecimiento de Rhode, su forma de maquillaje y cuidado de la piel recientemente adquirida por e.l.f Beauty, y su expansión internacional gracias a la alianza con la tienda Sephora, la empresaria y modelo ha demostrado que su trabajo habla por sí solo.

Sin embargo, en una reciente entrevista con “WJS Magazine”, Hailey habló con honestidad sobre lo difícil que puede llegar a ser lidar con las comparaciones constantes, especialmente aquellas que la relacionan con Selena Gómez, expareja de su esposo, Justin Bieber.

Una etapa profesional marcada por la madurez

En la conversación, Hailey explicó que hoy se siente más enfocada que nunca en su desarrollo profesional y personal. “Creo que hay espacio para todos”, mencionó la también influencer al referirse al crecimiento de su marca dentro de la industria de la belleza, donde comparte espacio con otras firmas grandes, incluida Rare Beauty de Selena Gómez.

La modelo señaló que su principal competencia es consigo misma y que prefiere concentrarse en evolucionar como empresaria y creadora. Aun así, reconoció que las comparaciones externas pueden resultar agotadoras, sobre todo cuando se construyen sin base en la realidad.

¿Por qué existe una “rivalidad”?

Desde hace años, las redes sociales han alimentado comparaciones entre Hailey y Selena debido al vínculo que las une con Justin Bieber.

Selena mantuvo una relación intermitente con el cantante durante gran parte de la década de 2012, mientras que Hailey comenzó a salir con él en 2018 y se casaron en el mismo año.

Aunque ambas han aclarado que no existe ningún conflicto entre ellas, la conversación digital a menudo retoma ese pasado romántico para contraponerlas.

Tantra, Hailey y Selena han insistido en que es momento de dejar atrás esa narrativa y promover un tarot más respetuoso entre las mujeres.

“¿Que dos mujeres se enfrenten por un hombre? Es horrible. Lo odio. Lo he odiado desde el principio. Y no creo que eso se deba a que nos malinterpretan, cuando una y otra vez, no sé por qué, tengo que decir, y seguimos diciendo, que no hay problema. Es muy decepcionante que la gente siga comportándose así por un hombre. Así es el mundo en el que vivimos, por desgracia”, compartió Hailey en la entrevista.

Hailey busca centrarse en lo positivo

Durante la entrevista, Hailey reconoció que las comparaciones “siempre son molestas”, sobre todo cuando se siente reducida a una historia que no pidió protagonizar. Sin embargo, también destacó que se encuentra en una etapa de equilibrio junto a su esposo: “Ambos estamos encontrando nuestras voces y caminando de forma auténtica hacia lo que queremos ser”. Con estas palabras, la modelo reafirma su intención de enfocarse en lo importante: su bienestar, su familia y sus proyectos creativos.

Lejos de los rumores o las rivalidades, Hailey Bieber se muestra comprometida con construir una carrera y una vida que reflejen su identidad real. En lugar de alimentar comparaciones, su mensaje invita a reconocer que cada persona puede tener su propio camino de éxito sin necesidad de contrastarlo con el de otros.