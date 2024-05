Hailey Bieber embarazada: la modelo y Justin Bieber anuncian que esperan a su primer hijo

Hace seis años se dijeron que sí y ahora, renuevan sus votos con una peculiar sesión en la que anuncian que están esperando la llegada de su primer hijo. Si su boda fue todo un suceso con emotivos instantes y repleto de detalles de moda, Hailey Baldwin y Justin Bieber hicieron del anuncio del embarazo una ocasión muy especial: ¡serán papás!

La modelo de 27 años y el cantante de 30 decidieron compartir a través de sus propias redes sociales la noticia, con una galería que incluía un video con estética retro y una sesión de fotos, donde el propios Justin retrataba a su esposa, Hailey presumiendo su incipiente pancita.

Un bebé con dinastía: Bieber y Baldwin

En el anuncio, Hailey luce un etéreo vestido de encaje blanco y un pañuelo a juego, prendas diseñadas por Saint Laurent, mientras que Justin la abraza amorosamente, posando con evidente alegría ante la inminente llegada de su nuevo miembro en la familia.

En entrevistas anteriores, Hailey ya había expresado su profundo deseo de tener hijos, sin embargo, reconocía las preocupaciones que le generaba criarlos bajo el ojo público (una atención mediática que ella misma sufrío). De hecho, hace exactamente un año, en entrevista para The Times comentaba: “Quiero tener tantos hijos, pero me da miedo. Ya es suficiente que la gente diga cosas sobre mi marido o mis amigos. No puedo imaginarme tener que enfrentarme a personas que dicen cosas sobre un niño”.

Tiffany’s & Co. diseño la alianza con la que la pareja renovó sus votos. Tiffany’s & Co.

Las señales que anunciaban la dulce espera

Ahora vemos que su interés por ampliar su familia fueron más grandes que sus temores. Así, hace un año, la futura mamá se comprometía a darle a sus hijos un ambiente lleno de amor y seguridad: “Solo podemos hacer lo mejor que podamos para criarlos. Siempre y cuando se sientan amados y seguros”.

La comunidad de fans de la pareja, que en algún momento se llamó “Beliebers” ya tenía sus sospechas, las cuales fueron alimentadas por la ausencia de la pareja a la Met Gala 2024, ocurrida este lunes y en donde se han convertido en asiduos asistentes. Otras señales que no habían pasado desapercibidas fue la holgada chaqueta de Hailey en Coachella en abril, así como su notable ausencia en eventos públicos durante las últimas semanas.

Con sus altas y sus bajas, la pareja se ha mantenido estable. Archivo

Cronología de una historia de amor

Hailey y Justin han enfrentado juntos diversos desafíos a lo largo de su relación, incluyendo rumores de embarazo previos (incluso uno iniciado por el propio Justin como broma en 2019) y problemas de salud. A pesar de las adversidades, la pareja ha demostrado un profundo amor y compromiso mutuo.

2009: Un encuentro fortuito: En el backstage del programa Today Show, las trayectorias de dos jóvenes estrellas se cruzaron por primera vez. Justin Bieber, con tan solo 14 años, ya era un ídolo del pop.

2011: La admiración de una fan: Siendo una fan declarada de Justin Bieber y Selena Gomez, Hailey no dudó en expresar su admiración por la pareja a través de Twitter. Un simple tuit, sin imaginar que años después ella misma protagonizaría una historia de amor con el cantante canadiense.

2014: Un acercamiento entre amigos: Gracias a un círculo de amigos en común, entre los que se encontraban las hermanas Jenner, Justin y Hailey retomaron el contacto. Los rumores sobre una posible relación más allá de la amistad no tardaron en surgir.

2015-2016: Entre citas secretas y distanciamientos: La pareja fue vista en varias ocasiones disfrutando de momentos juntos. En agosto de 2016, la aparente cercanía se vio truncada cuando Justin dejó de seguir a Hailey en Instagram y se le vio con la modelo Sofia Richie.

2018: Un amor que renace: Dos años después, en junio de 2018, Justin y Hailey retomaron su amistad. Un mes más tarde, el mundo sería testigo de un beso apasionado en público, confirmando así el resurgimiento de su amor.

2018-2019: Bodas y un nuevo apellido: En septiembre de 2018, Justin y Hailey se casaron en una ceremonia íntima en la ciudad de Nueva York. Poco después, Hailey adoptó el apellido Bieber en sus redes sociales, consolidando su unión.

2022: Un desafío a la salud y la unión: En marzo de 2022, Hailey enfrentó un momento difícil al sufrir un coágulo en el cerebro. Afortunadamente, se recuperó con el apoyo incondicional de Justin.

Este nuevo capítulo en la vida de Hailey Baldwin y Justin Bieber sin duda estará lleno de momentos especiales, desafíos y aprendizajes. Los fans esperan con ansias seguir de cerca el crecimiento de su familia y compartir la alegría de este nuevo comienzo.