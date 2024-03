Quién es la esposa mexicana del actor Vin Diesel y cómo se conocieron

Seguro ubicas a Vin Diesel como el famoso actor protagonista de la saga “Rápidos y Furiosos”, pero probablemente no sepas que está casado, tiene tres hijos y su esposa, Paloma Jiménez, es una modelo mexicana. La pareja lleva una relación sólida y privada desde hace varios años y aquí te contamos cómo inició todo.

Rápido y amoroso: la carrera de Vin

Su nombre real es Mark Sinclair Vincent, pero todos lo conocemos como Vin o Dominic Toretto, por su participación en la exitosa saga The Fast and the Furious o como la voz de Groot, en Guardians of the Galaxy. Nació el 18 de julio de 1967 en Alameda, California, y ha participado en una amplia variedad de películas, desde Saving Private Ryan, pasando por Niñera a prueba de balas, hasta Guardianes de la Galaxia.

Actualmente, además de actor, es director y productor de cine estadounidense, fundando compañías como One Race Films y Tigon Studios. Entre sus reconocimientos destaca una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Aunque su relación es privada, ha habido rumores de infidelidad. Getty Images

¿Quién es la esposa de Vin Diesel?

En el ámbito personal, Vin Diesel fue pareja sentimental de su coprotagonista en Rápidos y Furiosos, la actriz Michelle Rodríguez. Pero, desde hace poco más de seis años su corazón pertenece a una modelo mexicana. La esposa de Vin se llama Paloma Jiménez y, según People, la pareja se vinculó “sentimentalmente por primera vez en 2007, y desde entonces ha dado la bienvenida a tres hijos: Hania “Similce” Riley, Vincent y Pauline”.

Sobre su faceta de padre, Vin ha comentado: “Cuando tienes un hijo, se abren partes de tu corazón que nunca supiste que existían. Y es muy verdadero. Es como si tuvieras un hijo y pensaras: ‘Todo lo que he hecho hasta ahora es insignificante en comparación con ser padre’. Es algo hermoso, hermoso”, comentó a Parade en 2008.

Sobre cómo se conocieron Vin Diesel y Paloma Jiménez se cree que fue en la década de los 2000, aunque su historia de amor comenzó formalmente en 2007. Aunque no se tiene información detallada sobre el momento exacto en que se conocieron, se especula que posiblemente fue en un evento relacionado con la industria del entretenimiento, como un estreno de película o una fiesta llena de celebridades.

¿Quién es Paloma Jiménez?

Paloma es originaria de Acapulco, Guerrero, México. Nació en 1983 y actualmente tiene 40 años. Desde joven comenzó su carrera como modelo y forma parte de la agencia Two Management, con sede en Los Ángeles, de acuerdo con Fashion Model Directory.

Entre los trabajos más reconocidos de Paloma está en haber sido portada de la revista Maxim en 2005, desfilar en pasarelas entre 2006 y 2007, y participar en campañas publicitarias para Coca-Cola, Honda Civic y Pantene, entre otras.

Hasta el momento, la historia de amor de Vin Diesel y Paloma Jiménez la han disfrutado lejos de los reflectores. La pareja ha optado por mantener los detalles de su relación lejos del escrutinio público y las redes sociales.