Por qué Eva Mendes dejó la actuación y cómo es su discreta relación con Ryan Gosling

Son una de las parejas más sólidas de Hollywood, pero su relación la han llevado con “casi” absoluta discreción. Ahora, en una inusual entrevista Eva Mendes cuenta cómo inició su relación con Ryan Gosling y qué tiene que ver ésta con su pausa en la actuación.

Según IMDB, la última vez que Eva actuó fue en un cameo en 2014, para la película Lost River, dirigida por Ryan. Han sido 10 largos años alejada de la actuación, pero no del mundo del espectáculo, como lo muestra su reciente entrevista con el programa Today. Ahí, la actriz y modelo estadounidense de ascendencia cubana compartió algunos de los secretos de una de las relaciones del espectáculo más herméticas.

Pero, primero, recordemos cuál es el pasado amoroso de la pareja.

Mendes y Gosling se conocieron hace más de 10 años. @evamendes

Historial amoroso de Mendes y Gosling

Profesionalmente, la carrera de Ryan Gosling comenzó a sus 12 años de edad, en 1993. Por lo que, la mayor parte de su vida ha recibido atención de los medios, quienes no sólo han documentado sus logros laborales, también han reportado sus conquistas sentimentales. A Ryan se le relacionó con Sandra Bullock en 2001, con quien actuó en la película Cálculo mortal. Posteriormente vino su pareja más conocida: Rachel McAdams, con ella salió de 2005 a 2007, y hubo un periodo de reconciliación en 2008.

De Mendes se sabe un poco menos sobre su pasado amoroso. De hecho, sólo hay un dato: la actriz tuvo una relación con el cineasta George Augusto, que duró desde el 2002 hasta el 2010. Y desde 2011 se le vincula a Gosling.

Eva y Ryan son otro ejemplo en la industria de que el amor entre personajes puede superar a la ficción @evamendes

¿Cómo se conocieron Eva y Ryan?

Eva Mendes (50 años) y Ryan Gosling (43) se conocieron para la película The Place Beyond the Pines, la última en que ha actuado en un papel protagónico. Ahora, 13 años después, sabemos cómo fue el flechazo entre Eva y Ryan: “Nunca había experimentado algo así”, recordó Mendes en el programa Today.

La actriz y empresaria contó cómo fue sobre su encuentro inicial con Gosling y por qué se enamoró de él: “La forma en que trabaja, su compromiso con su oficio, cómo quiere hacer que todo sea lo mejor posible, y eso significa hacer que sus compañeros de reparto sean lo mejor posible”.

El actor ha expresado que su vida con Mendes y sus hijas es como un sueño hecho realidad, mientras que Mendes ha compartido pequeñas pistas de su vida a través de sus redes sociales.

Eva Mendes y Ryan Gosling mantiene su vida familiar muy alejada del ojo público Recchia/Getty Images

¿Por qué Eva Mendes dejó de actuar?

Sabiendo que Ryan y Eva han mantenido su relación extremadamente privada y discreta, la declaración es muy reveladora. Pero, los más sorprendente vino después, cuando la actriz explicó: “Desafortunadamente, o afortunadamente, solo hay un Ryan, así que prácticamente dejé de actuar después de eso”.

Un amigo de la pareja, reveló para People: “Eva y Ryan aman su vida. Es admirable cómo han podido crear equilibrio y límites. Se preocupan mucho por su matrimonio y sólo quieren que sus hijas vivan una vida feliz”. Juntos, tienen dos hijas juntas: Esmeralda Amada Gosling, de nueve años, y Amada Lee Gosling, de siete.

Para la actriz la decisión “Fue como una obviedad. Tengo mucha suerte y pensé, si pudiera pasar este tiempo con mis hijos, y todavía trabajo, simplemente no actué, porque actuar te lleva al lugar”. Además, comentó que la actuación “Te aleja. Fue casi como un acuerdo no verbal que decía: ‘Está bien, él [Gosling] va a trabajar y yo voy a trabajar’. Simplemente voy a trabajar aquí'”.

Eva Mendes es un ejemplo de una mujer que ha logrado encontrar el éxito en sus propios términos. Su decisión de alejarse de la actuación para enfocarse en su familia es admirable, y su relación con Ryan Gosling es un modelo de discreción y complicidad.