Robert De Niro: ¿cómo es llevar la paternidad a los 79 años?

El actor Robert de Niro se sinceró sobre cómo es la paternidad a sus 79 años y todo lo que implica ser papá en esta etapa de su vida, luego de anunciar el nacimiento de su hija Gia Virginia Chen De Niro.

La estrella de Hollywood sorprendió a todos cuando en la presentación de su nueva película Todo sobre mi padre, se le preguntó precisamente por la paternidad y ahí, una entrevistadora aprovechó para expresarle: “sé que tienes seis hijos’”. A lo que el actor le corrigió diciendo: “siete, de hecho, acabo de tener un bebé”.

También, De Niro recalcó, en una entrevista con Access Hollywood, la conciencia que ha adquirido con la edad y la felicidad que le da esa madurez.

De Niro dijo que en esta etapa de su vida tiene mayor conciencia de las cosas Facebook

“Tengo cierta conciencia: cuando eres mayor, tienes conciencia de ciertas cosas en la vida, la dinámica, todo, la dinámica familiar. No puedes evitar aprender ciertas cosas y cómo lidiar con ellas y administrarlas. Es increíble, pero estoy muy feliz por eso”. Robert De Niro

Pero el protagonista de Driver también aceptó que aunque no le gusta ser duro con sus hijos, a veces no hay forma de evitarlo y que no le queda otra opción.

“No hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta ser duro pero, a veces, no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda pero, a veces, no puedes”. Robert De Niro

Aunque su reflexión estuvo acompañada de bromas, ya que su amigo Al Pacino también se convirtió hace poco en papá a los 83 años y sobre ello, dijo: “vamos a hacer salidas de juegos y a cambiar pañales”.

Robert De Niro bromeó y dijo que irían juntos él y su amigo Al Pacino de paseo mientras cambian pañales Roy Rochlin/Getty Images

Robert De Niro fue padre por séptima vez con su novia Tiffany Chen y, después de unos días de haberlo dado a conocer, compartió una imagen de su hija revelando su nombre.

Los hijos de Robert de Niro

El actor de El Padrino tiene 7 hijos en total. Los primeros dos de la lista son Drena y Raphael, de 51 y 46 años, respectivamente, y los tuvo con su primera exmujer Diahnne Abbott.

Después llegaron los mellizos Aaron y Julian, de 27 años, con su expareja, Toukie Smith.

Luego están Elliot, de 25 años, y su hija Helen de 11, los cuales nacieron cuando estuvo casado con Grace Hightower, y finalmente la bebé Gia Virginia Chen De Niro.