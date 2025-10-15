¿Cuánto cuesta la entrada para ver el desfile de Victoria’s Secret 2025?

Desde las pasarelas de Nueva York hasta la pantalla de tu dispositivo: ¿cuánto cuesta ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025? Esa es una de las preguntas que más circulan entre fans de la moda y curiosos del estilo. La buena noticia es que, hasta ahora, no se ha anunciado un precio público para una entrada general al desfile del 15 de octubre de 2025.

Para ponerlo en contexto, estos eventos suelen ser de acceso muy exclusivo, dirigidos a celebridades, influencers de alto perfil, patrocinadores y personal de la industria. En efecto, según sitios de agenda social, el show es “strictly invite-only” (solo por invitación).

En ediciones pasadas, cuando Victoria’s Secret organizaba shows “privados” en ciudades como Londres, se reportaban precios tan extremos como 9 995 libras a más de 11 995 libras para asistir a una pasarela más after-party privada. Eso sirve como indicativo del nivel de exclusividad que podría tener un ticket este año.

¿Dónde transmiten el desfile de Victoria’s Secret?

Aunque asistir en persona es casi misión imposible para el público general, Victoria’s Secret ha adoptado el streaming como su mejor aliado. El desfile 2025 será transmitido en vivo a través de Amazon Live (accesible desde Prime Video) y también en las redes oficiales de la marca: Instagram, YouTube y TikTok.

Además, se espera que los espectadores puedan ver el “Pink Carpet” previo al desfile por esos mismos canales (comenzando alrededor de 30 minutos antes del show principal).

Confirman Victoria’s Secret Fashion Show 2025 Getty Images

¿Cuándo fue el último Victoria’s Secret Fashion Show?

Para responder esta pregunta con precisión, hay que dividir la historia en dos etapas porque el último desfile clásico transmitido en televisión fue en diciembre de 2018 y después de esa edición, Victoria’s Secret pausó su desfile anual oficialmente. Sin embargo, la marca decidió relanzar un formato moderno en 2024, retomando el espectáculo tras seis años.

¿Dónde se puede ver el desfile de Victoria’s Secret 2025?

Este año el desfile de Victoria’s Secret 2025 podrás disfrutarlo en Amazon Live / Prime Video, además de Instagram, YouTube, TikTok, por lo que esperamos disfrutarlo en vivo con lo mejor de las tendencias en lencería y trajes de baño. ¡Estamos más que listas!

Aunque no se ha confirmado un precio público para asistir al desfile en persona, tenemos claro que hablamos de un evento muy exclusivo. La buena noticia es que gracias al streaming de Amazon Live o redes sociales, el desfile de 2025 estará al alcance de todas.

