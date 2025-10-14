Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi dan la bienvenida a su hija: el profundo significado detrás de los tres nombres que eligieron

El pasado mes de julio, Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi, celebraron su décimo aniversario y durante estos 10 años, han formado una hermosa familia junto a sus dos hijos Stefano y Francesco; sin embargo, le han dado la bienvenida a su tercer hijo.

Se trata de su primera hija, siete años después del nacimiento de Francesco, le dieron la bienvenida a una niña, a quien han dado un nombre lleno de significado y simbolismo familiar.

Te podría interesar: 3 lecciones de estilo de Beatrice Borromeo, una de las mujeres mejor vestidas de Europa

¿Qué significa el nombre de la hija de Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi?

Fue en mayo del año pasado que se dio a conocer que Beatrice estaba embarazada por tercera ocasión, durante el desfile de Dior en Roma, donde lució un vestido de corte túnica que dejaba ver su baby bump.

Para el verano, se confirmaba de nuevo lancia, cuando la royal fue vista luciendo un traje de baño entero con estampado de leopardo, que dejaba al descubierto su avanzado embarazo, y finalmente este lunes 13 de octubre se dio a conocer el nacimiento de la bebé.

Sin embargo, más allá de la noticia del nacimiento de la primera hija de la pareja, lo que más ha llamado la atención, es la elección del nombre: Bianca Carolina Marta.

Carolina: Es un homenaje a la princesa de Mónaco, la madre de Pierre Casiraghi y por tanto abuela paterna de la recién nacida. El nombre es de origen germánico y latino y significa “mujer fuerte, valiente, de espíritu libre” o “aquella que es fuerte y poderosa”.

Marta: Es un homenaje a Marta Marzotto, abuela materna de Beatrice, fallecida en 2016, y famosa por su carrera como modelo en Italia. El nombre es de origen arameo y significa “señora, dueña” o “la que gobierna”.

Bianca: El primer nombre de la bebé, proviene del italiano, lo que también es un homenaje a los orígenes tanto de Beatrice como a los de Stefano Casiraghi, el padre de Pierre y primer marido de Carolina de Mónaco, que significa “la pura”, “la blanca” o “resplandeciente”.

Los hijos de Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi

La pareja se conoció en 2008, cuando ambos estudiaban en la Universidad Bocconi de Milán. La conexión fue inmediata y tras varios años de relación, se comprometieron en diciembre de 2014.

Siete meses después, sellaron su amor con una doble boda: primero, una ceremonia civil en el Palacio del Príncipe de Mónaco; después, una celebración religiosa en las Islas Borromeas, propiedad ancestral de la familia de la novia.

Sus hijos mayores son Stefano Ercole Carlo, nacido en 2017, y Francesco Carlo Albert, que llegó en 2018.