El vestido de Carolina de Mónaco que encantó a todos por su glamuroso diseño

Carolina de Mónaco es sinónimo de sofisticación y elegancia gracias sus atemporales looks que viste desde muy joven. Por ello, hoy recordamos uno de esos estilos que cautivó y sorprendió a todos por su diseño glamuroso.

La también princesa consorte de Hannover se caracteriza por su don para encontrar siempre los vestidos más bonitos para cada ocasión, y uno de ellos es el que a continuación rememoramos.

El glamuroso vestido de Carolina de Mónaco

Aunque no podemos asegurar cuál es el mejor look de la princesa (porque todos son increíbles), lo que sí podemos decirte es que hay un vestido de Carolina de Mónaco, que es considerado como uno los mejores en la historia del Baile de la Rosa de Mónaco, no solo por su elegancia y glamour, sino también por el significado detrás del mismo.

Carolina de Mónaco siempre ha sorprendido con increíbles vestidos en el Baile de la Rosa de Mónaco Stephane Cardinale - Corbis (Getty Images)

Este baile es una de las galas benéficas de mayor renombre a nivel internacional y se realiza cada año desde 1954, año en que se creó a través de la fundación de la Princesa Grace de Mónaco.

El glamuroso diseño que llevó Carolina para la edición 2019 de esta gala, impresionó a todos por una característica muy peculiar. Ella quiso rendirle homenaje a su entrañable amigo Karl Lagerfeld que había fallecido recientemente, por lo que optó por un vestido de Chanel, de la colección Alta Costura, en color negro y de escote barco.

Su elegante vestido traía volantes en rosa que rompían la monocromía del diseño y daban a su look un giro romántico y colorido al mismo tiempo. Para complementar este singular diseño, eligió un collar de perlas que su padre, Rainiero, le había regalado a su madre Grace Kelly antes de casarse.

Quienes han seguido de cerca al principado monegasco, saben que Carolina se ha convertido en un ícono de la moda por su buen gusto y, además, algunos expertos aseguran que es la mejor vestida de la realeza europea, por encima de personalidades como Katte Middleton.