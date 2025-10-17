Así reaccionó el rey Carlos al enterarse que el príncipe Andrés quería renunciar a su título real

El anuncio del príncipe Andrés sobre su renuncia al uso de sus títulos reales, incluyendo el de duque de York, no solo sorprendió al público, sino que colocó a la corona británica en un momento de reflexión institucional profundo. Detrás de esa decisión personal hubo un consenso donde el rey Carlos III desempeñó un papel fundamental: conocer, comprender y finalmente respaldar la medida para salvaguardar el prestigio de la corona.

¿Cómo reaccionó el rey Carlos a la noticia?

De acuerdo con el reporte de medios internacionales, el rey Carlos III fue consultado antes de que Andrés hiciera público su anuncio. La versión oficial señala que la decisión fue tomada en “discreción familiar”; el mismo Andrés confirma en su comunicado que fue considerada y evaluada por miembros cercanos y lejanos de la familia real, así como por el rey.

Según informa “People”, el rey Carlos estaría “contento con el resultado” de que Andrés ya no usaría sus títulos reales. Y es que hace tan solo unos días, diversos medios británicos habían compartido la posibilidad de que el rey considerara retirar los títulos a Andrés por sus recientes polémicas y las de antaño relacionadas con su vínculo con Jeffrey Epstein.

¿Qué efecto tendrá esta decisión en la corona?

Esta renuncia protege a la institución: reduce el foco mediático, permite una gestión más limpia ante los escándalos y el refuerzo de la imagen institucional.

Durante años, los escándalos relacionados con el exduque, sobre todo los vinculados a Epstein, han servido como foco que eclipsa otros asuntos de la

Corona. Con esta acción también se refuerza la imagen de responsabilidad de la monarquía británica al proteger, sin importar qué o quién, la institución y su legitimidad.

En príncipe Andrés se despide de sus títulos reales. Getty

Por su parte, para el exduque, las consecuencias serán mantenerse alejado de eventos públicos y actividades reales, así como de los privilegios que sus títulos y honores le concedían.

¿Qué sucederá con Andrés y su familia?

En 1968, la reina Isabel II confirió este título a Andrés luego de su boda con Sarah Ferguson. Aunque, por “nacimiento” y de acuerdo a lo establecido en las Cartas Patentes de 1917 emitidas por Jorge V, Andrés seguirá siendo príncipe el resto de su vida, en la práctica ya no contará con tratamiento real.

Sarah Ferguson, la exesposa de Andrés y de quien se divorció en 1996, no se verá afectada por esta decisión; su tratamiento seguirá siendo el mismo, como Sarah Ferguson. Por su parte, tanto la princesa Beatriz como la princesa Eugenia también van a continuar con el trato de realeza, pues este hecho no las afectará.

La reacción del rey Carlos III, quien se dice que previamente a toda la situación se encontraba molesto por el escándalo de años de su hermano, así como su reciente vinculación con el espionaje chino, tomó muy bien la decisión de que el príncipe Andrés renunciara a su título real. Este suceso, aunque sorpresivo, parece ser la solución para mantener intacta la imagen de prestigio de la Corona británica.