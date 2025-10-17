¿Fin del príncipe Andrés? El rey Carlos evalúa retirarle su título real por caso Epstein

En los pasillos del palacio real, se respira tensión,según diversas fuentes cercanas a la Casa Windsor, el rey Carlos III estaría evaluando la posibilidad de despojar a su hermano príncipe Andrés de su título de duque de York, en medio del resurgido escándalo que lo vincula con Jeffrey Epstein.

La controversia no es nueva, pero en esta ocasión parece haber alcanzado un punto de inflexión. Durante años, Andrés ha estado bajo escrutinio público por sus relaciones con Epstein; ya en 2019 abandonó sus funciones públicas y en 2022 fue despojado de sus honores militares y patronazgos reales.

La gota que colmó el vaso habría sido el reciente hallazgo de un correo electrónico de 2011, en el que Andrés le escribe a Epstein: “parece que estamos juntos en esto y tendremos que sobreponernos”.

Ese mensaje fue enviado justo después de que circulara una fotografía comprometida con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual en documentos relacionados con Epstein. Lo que contradice las declaraciones previas del duque, quien había asegurado haber cortado toda relación con el financiero tras su condena

El príncipe Andrés fue acusado de agresión sexual por parte de una de las víctimas de Jeffrey Epstein Getty Images

Desde dentro del Reino Unido, algunos sectores indican que la monarquía ha llegado a un “punto de inflexión” o “tipping point” una situación insostenible para la reputación de la corona. El príncipe de Gales, Guillermo, respaldaría esa decisión, pues ve la continuidad de Andrés como una carga para la institución.

Según fuentes del palacio, si Andrés no renuncia voluntariamente al título, el rey estaría dispuesto a avanzar con los procedimientos formales necesarios

Ahora bien, retirar un título noble no es una decisión sencilla, pues para que Andrés deje de ser duque de York, se requeriría una ley del Parlamento británico, un proceso político con largos debates y resistencias internas.

Además, el rey tendría también la opción de revocar su membresía en la Orden de la Jarretera, la máxima distinción caballeresca británica, algo que sí podría gestionar con menor trámite.

Andrés, de 65 años, ha defendido siempre su inocencia y ha manifestado su retirada de la vida pública desde hace años, pero el nuevo giro del caso Epstein revitaliza presiones tanto políticas como mediáticas. Algunos expertos reales apuntan que el rey está atrapado, por un lado, la necesidad de proteger la integridad institucional; por otro, los lazos familiares y la historia de favores y compromisos heredados de la época de la reina Isabel.

Con todo, es claro que la monarquía británica vive un momento crítico, independientemente de lo que ocurra, el legado del príncipe Andrés quizá quede marcado irreversiblemente. ¿Se atreverá el rey a consumar lo que muchos ya ven como el fin del ducado de York?

