Suscríbete
Moda

5 tendencias de moda que toda mujer de 50 debe probar este otoño 2025

Los esenciales de la moda que no pueden faltar en tu guardarropa si quieres verte elegante todos los días.

October 17, 2025 • 
Karen Luna
Victoria Beckham

5 tendencias de moda que toda mujer de 50 debe probar este otoño 2025

GETTY IMAGES

Este otoño 2025 nos promete ser una temporada llena de estilo, sofisticación y comodidad para las mujeres de 50 años en adelante. La buena noticia es que muchas de las tendencias emergentes conjugan elegancia, practicidad y personalidad. Aquí te cuento cinco ideas poderosas que puedes adoptar ya para renovar tu guardarropa.

También puedes leer:
uñas
Belleza
¿Tienes las uñas cortas? Estos 5 diseños discretos y elegantes están en tendencia
June 07, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas blancas
Belleza
Uñas de coco: 8 diseños que realzan la elegancia del blanco
June 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez

1. Sastrería impecable / Tailoring clásico

Una de las tendencias más fuertes este otoño es la sastrería estructurada: blazers de líneas precisas, pantalones de corte recto o tipo “pleat-front”, chaquetas únicas que marcan hombros todo sin exagerar. ¡Este tipo de prendas realza la figura y transmite autoridad, estilo y seguridad!

2. Tonos tierra y colores joya

Este otoño, los colores neutros cálidos (beige cálido, camel, oliva, marrones chocolate) se mezclan con tonos vibrantes pero refinados: borgoña, esmeralda, azul profundo.
Estos tonos favorecen mucho en pieles maduras, aportan elegancia sin esfuerzo, y permiten combinar fácilmente prendas. Además, los acentos en color joya dan vida sin necesidad de estampados recargados.

3. Denim reinventado: cortes cómodos y versátiles

El denim no pierde vigencia, pero los cortes cambian: pantalones de pierna ancha o bootcut, mezclilla de tiro alto con algo de elasticidad, chaquetas de denim clásicas, y “denim sobre denim” con buen equilibrio.
Esta tendencia es perfecta porque equilibra comodidad con presencia: la clave está en evitar telas demasiado rígidas o desgastadas y optar por lavados oscuros o medios que estilizan.

4. Texturas ricas y prendas acogedoras

Con la llegada del frío, la textura se convierte en protagonistas, justo estamos viendo prendas de punto grueso, tejidos tipo lana, suaves cashmeres, cuellos altos, así como prendas exteriores que abrigan sin abultar demasiado.
También sobresale la mezcla de texturas: un suéter de lana sobre una camisa de seda, cuero con tejidos suaves, tweed con detalles modernos.

5. Accesorios con propósito & estampados sutiles

Los accesorios este otoño vienen para marcar la diferencia, pero con cinturones finos que definan la cintura, bufandas de estampados suaves, bolsos estructurados, gafas grandes que protejan y destaquen. En cuanto a estampados, los animal print clásicos (leopardo, serpiente en menor escala) vuelven con fuerza, así como cuadros y rayas discretas.

También puedes leer:
letizia ortiz
Realeza
3 zapatos que favorecen a las mujeres +50 y son perfectos para verte sofisticada en verano, según Letizia Ortiz
June 01, 2025
 · 
Andrea Columba
cómo usar el corrector para verte más joven
Belleza
Rejuvenece al instante con solo un producto: cómo aplicar el corrector para tener un maquillaje antiedad
May 30, 2025
 · 
Andrea Columba

Este otoño no se trata solo de seguir lo que está de moda, sino de hacerse la moda a medida, celebrando la experiencia, la confianza y el estilo único que trae la vida.

moda otoño
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Diseños de uñas talavera para Día de Muertos
Belleza
Uñas talavera: 8 estilos elegantes y originales que son perfectos para Día de Muertos
October 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
carlos iii nietos
Realeza
¿Fin del príncipe Andrés? El rey Carlos evalúa retirarle su título real por caso Epstein
October 17, 2025
 · 
Karen Luna
Los 5 signos del zodiaco que enfrentarán más desafíos al final de octubre
Horóscopos
Los 5 signos del zodiaco que enfrentarán más desafíos al final de octubre y cómo pueden superarlos
October 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Al Pacino dedica emotivo mensaje a Diane Keaton
Entretenimiento
Al Pacino rinde un emotivo homenaje a Diane Keaton: “Podía volar y, en mi corazón, siempre lo hará”
October 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez