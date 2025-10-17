Suscríbete
Uñas talavera: 8 estilos elegantes y originales que son perfectos para Día de Muertos

Las uñas talavera se posicionan como una de las tendencias más creativas y sofisticadas para honrar nuestras raíces mexicanas con un toque moderno y glamuroso.

October 17, 2025 • 
Melisa Velázquez
Diseños de uñas talavera para Día de Muertos

Diseños de uñas talavera para Día de Muertos

Instagram/@li_nailstip

La hermosa tradición de Día de Muertos no solo se vive en los altares y las ofrendas, también llega a nuestras manos con diseños llenos de color, arte y tradición, y este año, las uñas talavera se han posicionado como una de las tendencias favoritas.

Estas uñas talavera se consolidan como uno de los diseños más creativos y sofisticados que honra nuestras raíces mexicanas con un toque moderno y muy glamuroso.

¿Cómo son las uñas talavera?

Inspiradas en la icónica cerámica poblana, las uñas talavera se caracterizan por sus patrones florales, geométricos y simétricos en tonos blanco, azul, amarillo y naranja que evocan la esencia de la cultura mexicana.

A pesar de que la talavera no es exclusiva del Día de Muertos, sus hermosos patrones son ideales para crear diseños hermosos y originales para celebrar esta temporada tan especial de nuestra cultura.

Ideas de uñas talavera para Día de Muertos

Estas son algunas propuestas de diseños talavera que puedes llevar en tus uñas esta temporada de Día de Muertos.

Talavera clásica en azul

Este es el diseño más tradicional de la talavera, se realiza sobre una base blanca con trazos en color azul cobalto con los que se pueden crear patrones florales o figuras geométricas que evocan a la cerámica poblana.

Uñas talavera en 3D

Sobre una base cromada, se pueden realizar los diseños en efecto 3D para crear un look más original y creativo que no pasará desapercibido, y aunque es una propuesta más atrevida, no deja de ser elegante.

Uñas talavera francesas

Las clásicas francesas se reinventan con estos lindos patrones en color azul, un diseño perfecto para quienes buscan la belleza de la talavera en un diseño sofisticado y elegante.

Uñas talavera colorida

Mezcla tonos vibrantes como naranja, rojo, amarillo y turquesa para un manicure lleno de vida, es el diseño ideal para quienes aman destacar con un estilo festivo y alegre.

Talavera en color rosa

Es como el clásico diseño en color azul, pero con tonos rosados para dar un toque más femenino y sofisticado que no pasará desapercibido esta temporada tan festiva.

Talavera dorada

Es uno de los diseños más elegantes y sofisticados, que se realiza sobre una base blanca en tonos nude, mientras que los patrones van en un lindo tono dorado que realza la belleza del diseño.

Talavera en tonos nude

Si estás en busca de un diseño más minimalista y atemporal, puedes optar por este diseño en tonos nude que le da una elegancia espectacular, y que es perfecta para llevar en cualquier evento.

Talavera con fondo negro

Perfecta para el Día de Muertos: el contraste entre los patrones coloridos y el fondo oscuro crea un efecto dramático y elegante que resalta cada detalle.

Las uñas talavera no solo son una declaración de estilo, sino también un homenaje a la artesanía mexicana, y son perfectas para celebrar con color, tradición y elegancia este Día de Muertos.

Melisa Velázquez
