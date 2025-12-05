Maquillaje navideño: 5 delineados de ojos para rejuvenecer la mirada y triunfar en tu cena esta Navidad

Cuando pensamos en maquillaje navideño, solemos imaginarnos labios rojos y sombras doradas; sin embargo, este 2025 el verdadero protagonista será el delineado.

Desde colores vibrantes hasta efectos luminosos, los trazos estratégicos se han convertido en los favoritos para rejuvenecer la mirada al instante. La clave está en elegir tonos y acabados que iluminen, abran los ojos y den un ligero efecto lifting sin necesidad de técnicas complicadas.

Si quieres deslumbrar con un maquillaje navideño impecable, no te pierdas estos cinco delineados fáciles de recrear, irresistiblemente festivos y altamente rejuvenecedores que elevan tu look en segundos para tu cena de Navidad.

Delineador rojo difuminado

El rojo también puede ser elegante y favorecedor en los ojos si se trabaja con versión suave y difuminada. La técnica consiste en marcar una línea fina con delineador rojo cremoso y suavizarla ligeramente hacia arriba con una brocha pequeña. El objetivo de esta aplicación es lograr un eye lift de forma inmediata, el cual se logra al efecto ascendente del difuminado.

A pesar de que puede sonar como una idea muy arriesgada, el contraste de este tono que está en tendencia ayuda a iluminar la piel, la mirada y ayudarnos a lucir algo diferente y creativo.

Delineador lila cromo

El lila, especialmente en acabado metálico o cromado, rejuvenece porque aporta luminosidad y neutraliza el cansancio en la zona de los ojos.

Para la noche en Navidad, un trazo delgado siguiendo la línea superior de las pestañas da un toque elegante y editorial, pero suave.

Si quieres elevarlo, puedes añadir un poco de sombra en el mismo tono o acabado, sin olvidar agregar un toque de pestañas postizas al final del párpado para lograr una mirada más despierta.

Delineado dorado

Este color es un clásico que nunca falla en Navidad; sin embargo, en lugar de llevarlo en la ropa, uñas o accesorios, te invitamos a lucirlo sobre los párpados.

Justo encima de la línea de las pestañas, este estilo nos ayudará a abrir los ojos, iluminar el párpado móvil y dar un toque sofisticado y rejuvenecedor a nuestro rostro, pues ayuda a distraer la atención de líneas finas.

Una de sus grandes ventajas es su versatilidad, pues puede lucirse con cualquier tipo de maquillaje y arreglo, sin mencionar que se ve sumamente elegante en quien lo porta.

Delineador verde

El verde esmeralda es uno de los tonos más favorecedores para rejuvenecer, especialmente en pieles latinas porque aporta calidez, y ojos marrones porque resalta la mirada.

Para la cena navideña puedes apostar por un maquillaje tipo smokey en tonos tierra y agregar un toque de este color en acabado metálico para abrir la mirada.

Delineado plateado en el lagrimal

Si buscas algo moderno, fácil e increíblemente rejuvenecedor, este es el look. Coloca un toque de delineador líquido plateado justo en el lagrimal, creando un pequeño triángulo brillante.

Este microdetalle refleja la luz, abre los ojos y da un efecto fresco y juvenil sin necesidad de cargar la mirada. Además, combina perfecto con cualquier labial o look navideño.

La magia del maquillaje navideño está en atreverse a probar cosas nuevas y diferentes que nos ayuden a iluminar y destacar nuestros rasgos. Estos delineados, frescos, creativos y llenos de luz te ayudarán a rejuvenecer la mirada levantando visualmente los ojos mientras sumas un toque festivo irresistible. Estamos seguras de que el que elijas será el más favorecedor para hacerte deslumbrar en Navidad.