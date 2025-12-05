Selena Gomez apuesta por las uñas con piedras, el manicure creativo que debes lucir en Año Nuevo

Selena Gomez vuelve a poner las uñas en el centro de la conversación en el mundo de la belleza. Esta vez lo hace con un manicure que combina lujo, creatividad y un mensaje profundamente personal: Un diseño repleto de piedras preciosas que representan las fechas de nacimiento tanto de ella como de Benny Blanco, su esposo. El nail artist Tom Bachik, mente creativa detrás de muchos de sus looks más virales, compartió el diseño a través de su cuenta de Instagram, dejándonos claro que las gemas, los colores vibrantes y los acentos metálicos se convierten en el accesorio perfecto para apostar por unas uñas con piedras y despedir el año con brillo y mucho amor.

El manicure más romántico de Selena: Ruby y Agua Marina

El toque que vuelve este diseño tan especial está en las piedras que decoran cada uña. Según Bachik, las aplicaciones incluyen Rubí y Agua Marina, las piedras de nacimiento de Selena y Benny, respectivamente. Incluirlas en un diseño como este no solo hace que las uñas luzcan lujosas, sino que también lleva detrás una historia romántica, pues se trata de un detalle íntimo pero visible que las convierte en una especie de amuleto sentimental para cerrar el 2025 e iniciar el 2026 con toda la energía, la conexión y el amor.

Un diseño maximalista pero elegante, perfecto para las fiestas

El set combina distintos estilos en una misma mano; podemos ver algunas uñas rojas en acabado profundo y brillante sobre las que descansa un charm metálico en forma de cruz; una uña blanca con una estrella verde en miniatura; una rosa decorada con un corazón rojo en relieve; una uña nude translúcida con aplicaciones en dorado, agua marina, ruby y otras gemas que crean un efecto de joyería en miniatura; y una rosa metálica en acabado perlado...

Cada una mantiene un estilo propio, pero juntas logran un equilibrio perfecto que se siente festivo y glamuroso, lo que estás buscando para Año Nuevo.

A pesar de ser una propuesta maximalista, no cae en la exageración debido a su paleta cálida y a los detalles bien distribuidos.

Las uñas con piedras se coronan como tendencia para 2026

El diseño que lució la cantante es un vistazo de lo que muchas manicuristas esperan sea una tendencia el año que viene, pues desde meses pasados el manicure con pedrería, efecto joya y aplicaciones 3D ya estaba comenzando a dominar las mesas en los salones de uñas.

Además, demuestra que el set uniforme está quedando en el pasado y que lo de hoy es apostar por combinar uñas distintas, colores variados, uso de piedras y combinación de texturas.

Si lo tuyo es apostar por lo diferente y deseas que este fin de año tus manos brillen bajo las luces de la fiesta, este diseño de uñas es lo que estabas buscando.

Selena Gomez vuelve a darle un giro romántico y glamuroso al nail art con una manicura que mezcla lujo, simbolismo y creatividad. Si bien es cierto que las uñas con piedra se convierten en el diseño inspiración para las festividades de fin de año, incluir dentro de estas gemas piedras de nacimiento hace que el manicure cobre un sentido sumamente especial.

Si deseas que este año nuevo el amor llegue a tu puerta, considera incluir esta creativa y romántica idea.