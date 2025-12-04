Suscríbete
La reina Letizia lleva el traje gris que define la cintura y es perfecto para ir a la oficina

A veces una solo necesita ver a la reina Letizia para recordar que el estilo de oficina no tiene por qué ser aburrido ni estrictamente cuadrado.

Diciembre 04, 2025 • 
Karen Luna
Letizia Ortiz

La reina Letizia lleva el traje gris que define la cintura y es perfecto para ir a la oficina

Getty Images

Si hay alguien que sabe cómo dominar el estilo ejecutivo sin perder frescura, es la reina Letizia. En la reunión anual del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, celebrada en el Palacio Real de Madrid, volvió a recordarnos por qué es uno de los mayores referentes de moda elegante y funcional. Esta vez lo hizo con un traje gris impecable, ese que todas guardamos en nuestro moodboard de “looks para conquistar la oficina sin esforzarte de más”.

Un traje gris que moldea la figura sin perder formalidad

Lo primero que llamó la atención fue el corte limpio y estructurado del conjunto, en un tono gris moderno que marcaba suavemente la cintura gracias a su diseño entallado, logrando ese balance perfecto entre autoridad y feminidad. Es el tipo de prenda que te acompaña desde una junta importante hasta una comida laboral sin que tengas que hacer un solo ajuste.

Además, la elección del gris no es casualidad, pues es un color discreto, elegante y eterno, pero con un toque contemporáneo que no pasa desapercibido. Cuando se usa con un buen fit, se convierte en un básico poderoso, de esos que resuelven cualquier mañana apresurada.

Spanish Royals Attend The Meeting Of The Board Of Trustees Of The Princesa De Girona Foundation

La reina Letizia lleva el traje gris que define la cintura.

Getty Images

Detalles que elevan el estilo sin exagerar

Letizia optó por un styling minimalista, algo muy de ella y muy “office chic” con un peinado pulido, maquillaje natural y accesorios discretos que dejan respirar al look sin quitarle protagonismo. Este tipo de elección demuestra que a veces menos es más, y que la seguridad se refleja justo en esa sobriedad tan bien ejecutada.

El traje también destaca por que puedes llevarlo con tacones para un efecto más sofisticado o con flats elegantes si tu día será eterno. La realidad , es que la royal nos ha mostrado que las prendas clave no necesitan gritar, solo caer bien.

Este outfit es una inversión segura para cualquier mujer que busca sentirse profesional, cómoda y estilizada. Así que si quieres verte tan elegante como la reina Letizia, necesitar apostar por este básico que no puede faltar en tu clóset esta temporada.

