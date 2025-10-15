Suscríbete
Belleza

Uñas mármol: 7 estilos elegantes y sofisticados para el otoño e invierno 2025

Las uñas mármol o marble nails logran un equilibrio perfecto entre el minimalismo chic y el lujo sutil con diseños modernos que son ideales para la temporada.

October 15, 2025 • 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas mármol para el otoño e invierno

Instagram/@2hey_nail

Si estás buscando diseños con un efecto visual profundo y elegante, las uñas mármol o marble nails podría ser una maravillosa opción para crear tus looks más originales esta temporada otoñal e invernal.

Este diseño se caracteriza por la combinación de colores y un diseño que evoca a la belleza de las piedras marmoleadas o piedras preciosas como el ónix o el jade, para looks llenos de movimiento y elegantes.

Ideas de uñas mármol

Lo mejor de las uñas mármol es su versatilidad, ya que se pueden realizar en tonos neutros como el blanco, gris o beige para un look minimalista y chic, o con colores más intensos como el negro, verde jade, azul o dorado, para un acabado más atrevido y moderno.

Tonos nude

El diseño más clásico y atemporal de esta tendencia se hace con una combinación de tonos nude que crea un efecto de cuarzo rosa, un diseño minimalista que luce elegante con cualquier look.

Mármol azul

Uno de los tonos más populares del otoño y el invierno es el azul profundo, así que es una apuesta segura para estos diseños marmoleados que están conquistando las redes sociales por su acabado pulido y elegante.

Rojo burdeos

Los tonos cálidos del otoño también se trasladan a esta tendencia marmolada para crear los diseños más originales y creativos de la temporada.

Mármol chocolate

Los tonos chocolate también son ideales para esta tendencia que se combina con los tonos cremosos del beige para crear un look sofisticado y cien por ciento en tendencia con la temporada otoñal.

Mármol en tono gris

Los tonos grises están brillando en el otoño por sus matices cálidos y luminosos, que lucen de maravilla en las uñas con efecto mármol en combinación con los tonos cremosos.

Mármol bicolor

Si el terracota no es suficiente, puedes darle un toque de color aún más original y crear un diseño bicolor con el azul y sutiles toquedorados que aportarán elegancia y glamur a tu diseño.

Uñas mármol con relieves

Si estás buscando un diseño más creativo y atrevido, puedes agregar algunos relieves en tonos dorados, así obtendrás un diseño que evoca la belleza de las obras de arte renacentistas.

Además, esta tendencia de uñas mármol funciona tanto en uñas cortas como largas, y se adaptan a cualquier temporada.

uñas
Melisa Velázquez
