Suscríbete
Belleza

5 diseños de uñas para Navidad que son elegantes y que también se ven bien en Año Nuevo

Elige el manicure que más vaya con tu personalidad y prepárate para recibir diciembre con manos impecables.

Diciembre 03, 2025 • 
Karen Luna
Captura de pantalla 2025-12-03 a la(s) 9.37.47 a.m..png

5 diseños de uñas para Navidad que son elegantes y que también se ven bien en Año Nuevo.

Instagram/@lknails.dronfield

Si estás buscando ideas que te duren desde las cenas navideñas hasta el brindis de Año Nuevo, te entiendo totalmente. ¡Nadie quiere estar retocando esmalte entre fiestas! Por eso reuní 5 diseños de uñas elegantes, atemporales y súper favorecedores, perfectos para cerrar el año con estilo sin sentir que estás “demasiado navideña”.

También puedes leer:
uñas rosas
Belleza
Uñas cortas, elegantes y modernas: 6 diseños que no necesitan salón
Julio 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas
Belleza
3 ideas de uñas nude con dorado para lucir el manicure más elegante del verano 2025
Julio 02, 2025
 · 
Natalia López Gómez

1. Francesa brillante: el clásico renovado

La uñita francesa nunca falla, pero en Navidad y Año Nuevo puedes elevarla con un toque sutil de brillo en la punta. Lo mejor es que sigue siendo discreta, combina con cualquier outfit y no se siente festiva de más. Si buscas algo duradero y pulido, este diseño es tu aliado porque luce limpio incluso cuando pasan los días.

2. Rojo vino elegante: perfecto para ambas celebraciones

El rojo es protagonista en diciembre, pero si lo eliges en un tono vino profundo, logras un acabado chic que funciona igual de bien en Año Nuevo. Este color tiene ese aire glamouroso que se ve increíble tanto con looks navideños como con vestidos metálicos o negros para el 31. Además, favorece todas las longitudes de uñas.

3. Nude con acentos dorados: minimalista pero festivo

Si eres de las que ama la naturalidad, las uñas nude con líneas o puntitos dorados son tu diseño perfecto. El dorado aporta vibra festiva sin saturar, y el nude ayuda a que el manicure se vea limpio por más tiempo. Es elegante, femenino y combina con absolutamente todo.

4. Metalizadas en plata: un toque moderno y sofisticado

Las uñas plateadas metalizadas son tendencia cada invierno por una razón: se sienten modernas y elevan cualquier look. Funcionan increíble en Navidad si llevas tonos fríos o mucho brillo, y en Año Nuevo son prácticamente un básico. Además, este acabado refleja la luz de una manera preciosa en fotos nocturnas.

5. Glitter difuminado: glam sin exagerar

Si quieres brillo pero no algo cargado, apuesta por un glitter desde la punta. Este diseño da un efecto elegante y equilibrado, perfecto para ambas fechas. Lo mejor es que, incluso cuando el esmalte empieza a crecer, el glitter disimula todo.

También puedes leer:
Uñas verdes
Belleza
Adiós al clásico nude: estos son los 3 colores de uñas que están conquistando el estilo minimalista
Mayo 22, 2025
 · 
Emma Duarte
uñas con estrellas.jpg
Belleza
5 diseños de uñas con estrellas: el toque innovador que necesitas para brillar este verano 2025
Mayo 23, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Estos 5 diseños de uñas para Navidad tienen en común que son refinados, versátiles y totalmente compatibles con Año Nuevo. Elige el que más vaya con tu personalidad, prepárate para recibir diciembre con manos impecables y cero estrés.

uñas Entérate Lo último Navidad
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Jennifer Aniston.png
Belleza
5 tonos de tinte que iluminan tu piel y suavizan tus facciones para lucir radiante a los 50+
Diciembre 03, 2025
 · 
Karen Luna
La tradición navideña británica que adoptó Meghan Markle a su paso por la realeza
Realeza
Meghan Markle mantiene viva esta entrañable tradición navideña de la realeza en California
Diciembre 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El look de Kate Middleton en la visita de Estado en Alemania
Realeza
Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana y al príncipe William para recibir al presidente de Alemania
Diciembre 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Rania de Jordania demuestra que el pantalón palazzo es la prenda ideal para la oficina
Realeza
Rania de Jordania lleva el look con palazzo que todas queremos llevar en Navidad
Diciembre 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez