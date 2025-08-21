Luna Negra de agosto: ¿cuáles son los mejores rituales para atraer prosperidad según tu signo zodiacal?

El próximo 23 de agosto presenciaremos un fenómeno cósmico excepcional, la Luna Negra, un evento que no volverá a repetirse hasta agosto de 2027, y para conectar con su poderosa energía, te compartimos los rituales ideales según tu signo zodiacal.

Rituales para la Luna Negra de agosto 2025

Esta Luna Negra es como un reset espiritual, es decir, nos da la oportunidad de dejar atrás lo que ya no nos sirve, cerrar ciclos y dejar espacio para todo aquello que realmente quieres atraer.

Así que si quieres conectar con tu energía, tus emociones y tus intenciones durante esta Luna Negra, te compartimos signo por signo, los rituales que puedes hacer esta fecha.

Aries

En un papel escribe todas las emociones o relaciones que quieras soltar, enciendelo y mientras se quema, repite: “ya no me tiene nada”

Tauro

Libera tu cuerpo de tensiones y emociones estancadas, realiza un baño de hierbas como la ruda, romero o lavanda y aceites esenciales para conectarte de nuevo con tu cuerpo

Géminis

Libérate de los pensamientos tóxicos, escribe en un papel todo lo que te preocupa y angustia y quémalo.

Cáncer

Es momento de dejar ir las emociones estancadas, escribe cartas que te permitan cerrar ciclos, no tienes que enviarlas, solo quemalas para liberarte de ellas.

Luna Negra de Lilith Getty Images

Leo

Libérate de las dudas que no te dejan brillar, párate frente al espejo y repite: “me libero de lo que ya no me suma y abrazo mi brillo”.

Virgo

Es momento de soltar el control y dejarte llevar por el camino que el Universo tiene para ti, medita para dar calma a tus sistema nervioso y liberar tensiones.

Libra

Termina con esas relaciones que ya no te suman, realiza una lista con esas personas que te frenan y quemala con la intención de soltar.

Escorpión

Libérate del rencor y olvídate de las venganzas, visualiza cómo esas emociones negativas te abandonan mientras repites: “me libero y renazco”.

Sagitario

Limpia la energía estancada de tus proyectos y metas, consigue algunos cuarzos de amatista o citrino y activalos con la intención de cumplir tus metas y proyectos.

Luna Negra de agosto 2025 Getty Images

Capricornio

Es momento de liberarte del exceso de responsabilidades, escribe todas esas cosas que sientes que te pesan y quemalas mientras dices: “me permito descansar y confiar”.

Acuario

Medita con música tranquila y relajante o baila al ritmo de tu música favorita, sacude tu cuerpo para liberarte de los bloqueos creativos y mentales, deja de sobrepensar las cosas.

Piscis

Deja ir la emociones reprimidas y los miedos que te atan, medita con ayuda de cristales como el cuarzo rosa mientras visualizas cómo se va todo lo negativo.

Esta Luna Negra es un evento que no se repite en años, por eso es importante que aproveches su energía para transformarte y renacer para lo nuevo.

