Luna negra de agosto 2025: qué significa este extraño fenómeno que no volverá a ocurrir hasta 2027

Agosto, con sus lunas brillantes y espectaculares lluvias de estrellas, se ha convertido en uno de los meses más impresionantes para observar el cielo, y este 23 de agosto, se sumará un nuevo espectáculo, la misteriosa Luna Negra.

La Luna Negra es un fenómeno poco común, que aunque no podrá ser vista, sí genera expectativa por su poderosa energía, ¿qué la hace tan especial?

Te podría interesar: Estas son las mejores fechas para cortarse el pelo en agosto según el calendario lunar

¿Qué es la Luna Negra?

Se le conoce Luna Negra porque será la segunda Luna Nueva del mes de agosto, y es un fenómeno que ocurre cada 33 meses, razón por la que no podremos apreciar de nuevo este evento astronómico hasta el próximo mes de agosto de 2027.

En condiciones normales, cada estación tiene solo tres Lunas Nuevas, pero cuando ocurren cuatro, a la tercera se le llama Luna Negra.

Durante este 2025, la primera Luna Nueva ocurrió el 25 de junio, la segunda el 24 de julio, la tercera será este 23 de agosto y la cuarta ocurrirá el 21 de septiembre, todas dentro de la misma estación, razón por la que el fenómeno es tan especial.

Te podría interesar: Signo lunar: por qué es importante y cómo influye en tu personalidad

Luna Negra de agosto 2025 Getty Images

¿Por qué la Luna Negra es tan especial?

Además de que la presencia de esta Luna no es habitual, se considera única porque a simple vista no se puede percibir y la oscuridad en el cielo es tan intensa, que no se puede ver nada.

Sin embargo, esta Luna coincide con el final de las Perseidas, o lluvia de estrellas, por lo que se podrán apreciar cómo nunca antes se habían visto, gracias a que la luna estará completamente sin luz.

La última Luna Negra ocurrió el 19 de mayo de 2023, pero sin una coincidencia relevante en el calendario de lluvias de meteoros, y la próxima ocurrirá el 20 de agosto de 2027.

Y aunque es una Luna que no podemos ver, se dice que está llena de energía y que sin duda, podrá influir en nuestra propia energía para traer transformaciones a nuestra vida.

