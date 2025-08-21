Archie, la gran inspiración de Megha Markle y el príncipe Harry para su nuevo proyecto en Netflix

Meghan Markle y el príncipe Harry están por lanzar un nuevo proyecto junto a Netflix; sin embargo, este no sería posible si no fuera por su pequeño hijo Archie de 6 años, pues fue gracias a él, que encontraron la inspiración para poder realizarlo.

El pasado 11 de agosto se dio a conocer a través de Archewell Productions, la productora de los duques de Sussex, que estrenarán un nuevo documental basado en una nueva compañía de danza ugandesa bajo el nombre de Masaka Kids, A Rhythm Within.

Proyecto de Megha Markle y el príncipe Harry inspirado por su hijo Archie

De acuerdo con el medio The Telegraph, los duques de Sussex se sintieron inspirados con los videos virales de Masada Kids que disfrutaban junto a su hijo, el príncipe Archie, durante el confinamiento por la pandemia de COVID.

“Veían los videos regularmente con Archie en casa. Así que ya eran admiradores de la organización antes de que el proyecto cinematográfico les llegara en 2023”, declaró un portavoz de los duques de Sussex.

Masada Kids es un grupo de danza conformado por niños, que en su mayoría son huérfanos, que encuentran un faro de esperanza en el baile.

¿De qué trata el nuevo documental de Meghan Markle y el príncipe Harry para Netflix?

La producción dirigida por David Vieira López y Moses Bwayo, aún no tiene fecha de estreno, pero ya se dió a conocer la sinopsis del documental que busca ir más allá del fenómeno viral y mostrar la esencia de esta comunidad infantil.

“En el corazón de la región de Masaka, en Uganda, donde aún persisten las sombras de la crisis del VIH/SIDA, un pequeño orfanato se convierte en un faro de esperanza“, señala la sinopsis oficial.

Y agregaron: “Masaka Kids, A Rhythm Within va más allá de los videos virales para revelar una comunidad vibrante y única donde los niños huérfanos transforman la adversidad en alegría, bailando hacia la sanación, la pertenencia y la promesa de un futuro más brillante”.

