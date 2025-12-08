Cortes antiedad: 5 looks perfectos si tienes poco pelo

Si tienes poco pelo, seguramente ya probaste mil trucos para darle volumen y ninguno te convence del todo, eso es normal porque no todos los cortes funcionan igual en melenas finas. Pero la buena noticia es que sí existen estilos capaces de rejuvenecer, sumar movimiento y hacer que tu melena parezca más llena… sin pasar horas frente al espejo. Como reportera de belleza —y como mujer que también ha sufrido esos días en los que el cabello simplemente no coopera— te comparto cinco cortes que realmente marcan la diferencia.

1. Microbob texturizado: pequeño, pero poderoso

Este corte es como ese vestido que siempre te salva porque es sencillo, moderno y súper favorecedor. El microbob texturizado se lleva justo a la altura de la mandíbula y con puntas suaves que crean volumen al instante.

2. Pixie con flequillo lateral: el clásico que resta años

A muchas nos da miedo el pixie, pero te prometo que puede ser una revelación. Con un flequillo lateral suave, el pelo se ve más lleno y tu rostro se ilumina. La parte superior un poquito más larga te permite jugar con la textura, además de darle un aire desenfadado.

3. Shaggy corto: el favorito de quienes quieren volumen real

Si lo tuyo es un look con movimiento, el shaggy corto podría ser tu nuevo compañero. Sus capas irregulares crean la ilusión de mucho más pelo del que realmente tienes, y además aporta ese toque juvenil que todas buscamos.

4. Bob asimétrico: elegante, moderno y muy estratégico

Este es el corte para las que quieren un cambio sin arriesgar demasiado. Al dejar un lado apenas más largo, se genera un efecto óptico que estiliza el rostro y añade dinamismo. Es sofisticado pero fácil de llevar, ideal para quienes quieren algo diferente sin alejarnos de lo clásico.

5. Melena corta con ondas suaves: natural pero con impacto

Si prefieres algo femenino, una melena corta con ondas suaves es una apuesta segura. Las ondas crean profundidad y volumen, además suavizan las facciones. Es ese look que da la impresión de que “te esforzaste”, aunque en realidad solo usaste un poco de calor o espuma.

Tener poco pelo no es un límite, es una oportunidad para probar cortes que realmente rejuvenecen. Y lo mejor, son estilos que funcionan con la vida real, no solo en las revistas. ¿Lista para un cambio?

