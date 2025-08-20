¿Permiso especial? Así es como Elisabeth de Bélgica podría volver a Harvard luego de veto impuesto por Trump

La princesa Elisabeth de Bélgica podría retomar pronto sus estudios y vida académica en Estados Unidos, luego de que la joven royal hubiese puesto una pausa involuntaria en ellos tras las restricciones impuestas durante la presidencia de Donald Trump.

El regreso de Elisabeth a Harvard

Mucho se había especulado sobre la situación profesional y educativa de la princesa luego de que el pasado mes de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump impusiera a universidades Ivy League (universidades privadas de élite), el veto de estudiantes extranjeros que les prohíbe cursar sus estudios en estas instituciones. De acuerdo con información de Le Soir, la princesa habría obtenido un visado estudiantil que le permitiría continuar sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard.

Se presume que la Universidad de Harvard habría refutado ante las instituciones correspondientes la decisión del presidente estadounidense y según informa Le Soir, esta disputa aún no llega a una resolución concreta, pero sí ha tenido un avance, un acuerdo temporal que le permite a la princesa y otros estudiantes en su misma situación renovar sus visados.

De aprobarse estos permisos, la princesa estaría retomando sus clases en el ciclo siguiente que comienza el próximo mes de septiembre para así concluir su posgrado en Políticas Públicas, especialidad que comenzó el año pasado.

Oxford, una excelente alternativa

Con el posible levantamiento del veto, se abre una nueva posibilidad de que la duquesa de Brabante, retome sus estudios de maestría, sin embargo, la situación tenía en tensión a la familia real belga, preguntándose qué es lo que sucedería con el prometedor futuro académico de Elisabeth, algunos medios señalaron que los padres de la princesa ya habían considerado la opción de enviarla a Oxford.

Esta no sería la primera vez que la royal estudiaría en Reino Unido, pues la princesa ya había estado estudiando su bachillerato en UWC Atlantic College y Lincoln College, donde estudió Historia y Política.

Elisabeth de Bélgica ha demostrado que su papel como futura reina no está peleado con la excelencia académica y de concretarse su regreso a la Universidad de Harvard, seguirá fortaleciendo su preparación para convertirse en una gran monarca en el futuro.