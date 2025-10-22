Suscríbete
Realeza

5 veces que la princesa Diana desafió a la Corona con atuendos “prohibidos” para una royal

La princesa Diana no solo rompió moldes en su papel público, sino también cuestionó las reglas de estilo real en estas cinco ocasiones.

October 21, 2025 • 
Lily Carmona
princesa-diana-actualmente_2.jpg

La princesa Diana desafió a la realeza con estas prendas que estaban “fuera del protocolo real”.

Getty

Ataviada con trajes que parecían contar historias, la princesa Diana dejó claro en infinidad de ocasiones que su estilo iba más allá de la estética: era una declaración de independencia. Mientras muchos miembros de la realeza se mantenían dentro del guion, ella aprovechó su armario para comunicar su evolución, su audacia y, en muchos casos, su inconformidad ante algunas reglas de la corona.

Estas fueron algunas de las ocasiones que su elección de vestuario desafió los protocolos de la monarquía británica.

Faldas cortas y hombreras

Durante los años 90, la princesa de Gales comenzó a acortar las faldas, usar hombreras pronunciadas y dejar ver más tobillo que lo permitido por el protocolo real. Esa evolución visual coincidió con el momento en que su matrimonio empezaba a tambalearse y su identidad pública se redefinía. Su osadía estilística terminó convirtiéndose en un símbolo de modernidad y su sello personal.

Diana Arriving At Brompton Hospital

Las faldas y las hombreras fueron sello del estilo de la princesa.

Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Escotes profundos y diseños con espalda descubierta

El código real, históricamente hablando, exigía líneas clásicas, modestia y recato. Diana, sin embargo, en varias apariciones optó por vestidos que dejaban la espalda descubierta, escotes pronunciados o cortes tipo halter.

Estas elecciones estilísticas fueron más que moda: representaban su viaje personal, siendo el “vestido de la venganza” una de sus prendas más memorables.

Diana Auction Party

La princesa Diana apostó por escotes profundos.

Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

El estilo “casual royal”

Quizás uno de los capítulos más sorprendentes de la princesa fue aquella ocasión en que apareció en público vestido con jeans, camisetas amplias e incluso sudaderas o chaquetas informales. Mientras la realeza mantenía el traje de día, ella mostraba una faceta más humana, menos distante y con un estilo relajado. Esta ruptura en su estilo fue criticada, pero también marcó el inicio de una nueva forma de entender el papel de la realeza.

Diana At Wetherby School, 1989

La princesa apostó por el uso de prendas deportivas, jeans y sneakers.

Tim Graham/Getty Images

Prendas en color negro

El protocolo clásico establecía que el color negro era únicamente para el luto o la noche, y que las mujeres reales debían usar guantes en recepciones. En cambio, Diana lo ignoró, vistió de negro de día y en ocasiones evitó el uso de guantes para saludar directamente a quienes la rodeaban.

Vestido de la venganza Lady Di

Lady Di con su famoso “vestido de la venganza”.

Getty Images

Minivestidos y transparencias

En grandes galas, Diana optó por diseños poco convencionales para una royal de su tiempo: vestidos cortos de siluetas entalladas, prendas con transparencias o detalles reveladores. Una combinación de elegancia y audacia que desconcertó al palacio, pero fascinó al mundo de la moda.

Diana, Princess of Wales, arriving for a dinner in Argentina

La princesa Diana adoptó los minivestidos como sello de su imagen.

Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

La princesa Diana transformó su armario en una herramienta de comunicación. Más allá de los escotes, faldas o jeans, su estilo reiteró que la moda tiene una voz muy importante en el mundo de la realeza. Hoy en día, sus elecciones siguen inspirando y recordando que su estilo no solo revolucionó el mundo de la moda, sino también el de la realeza.

El estilo de Lady Di

Conoce más...

Cómo se vería la princesa diana en la actualidad.jpg
Así luciría Diana de Gales en la actualidad y con 62 años, según la inteligencia artificial
June 19, 2023
 · 
Redacción Vanidades
¿Cuáles eran los secretos de belleza de Diana de Gales?
Realeza
¿Cuáles eran los secretos de belleza de Diana de Gales?
June 13, 2018
 · 
Vanidades

princesa Diana
Lily Carmona
Relacionado
Penélope Cruz.png
Belleza
Penélope Cruz confirma que las mechas flan son el tono más elegante y rejuvenecedor del invierno
October 21, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Maldición real o coincidencia 5 veces que el título ‘duque de York’ sacó a sus portadores de la realeza.png
Realeza
¿Maldición real o coincidencia? 5 veces que el título ‘duque de York’ sacó a sus portadores de la realeza
October 21, 2025
 · 
Lily Carmona
Eva Longoria.png
Belleza
Eva Longoria revive el corte de pelo en capas de los 90, el secreto para lucir un rostro más joven y fresco
October 21, 2025
 · 
Lily Carmona
La Duquesa de York dice adiós Sarah Ferguson y el impacto de su renuncia en redes sociales.png
Realeza
La Duquesa de York dice adiós: Sarah Ferguson y el impacto de su renuncia en redes sociales
October 21, 2025
 · 
Lily Carmona