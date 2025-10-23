Suscríbete
Moda

Vestidos de novia negros: las celebridades que rompieron las reglas y el mensaje oculto de este color

Descubre qué famosas decidieron romper los códigos tradicionales y eligieron un color muy peculiar para casarse.

October 22, 2025 • 
Gabriela Santillán
famosas vestidos novia negros tendencia.png

Te contamos acerca de quienes fueron las celebrities que decidieron usarlo y su poderoso significado.

Canva

El vestido de novia negro: la nueva declaración de estilo de las famosas

Durante años el color blanco ha simbolizado pureza, inocencia y es tradición que este color sea elegido en los vestidos de novia. Sin embargo, muchas celebridades han decidido romper con lo convencional y elegir un color más atrevido, nos referimos al negro, una elección que sin duda transmite elegancia, misterio y misticismo. Lejos de ser un símbolo de tristeza o mala suerte, este color se ha convertido en el color elegido preferido para ser usado las bodas, ya sea que lo use la novia o las damas de honor.

Famosas que se casaron con vestidos de novia color negro

1. Sarah Jessica Parker

En el año 1997, la actriz optó por usar un vestido negro de novias del diseñador Morgane Le Fay para su boda con Matthew Broderick. En muchas entrevistas la actriz declaró que eligió este color porque no quería atraer demasiada atención… aunque terminó marcando un antes y un después en la moda.

famosas vestido novia negro sarah jessica parker.png

Aunque Sarah eligió negro, su matrimonio ha sido duradero y sólido; el color del vestido no define la longevidad de una relación.

Estado civil actual: Casada.

2. Shenae Grimes

En el año 2013 la actriz canadiense lució un vestido de bodas negro Vera Wang, el diseño destacaba por tener encaje y volumen en la falda. Además, su look gótico-romántico se volvió viral por su elegancia fuera de lo común.

shenae grimes vestido boda negro vera wang.png

Su boda demuestra que un vestido negro puede ser elegante y moderno, sin afectar la estabilidad del matrimonio.

Estado civil actual: Casada con Josh Beech.

3. Tina Turner

Para su boda civil en Suiza con Erwin Bach en 2013, la cantante lució un vestido negro con detalles verdes de Giorgio Armani Privé, un diseño moderno y sofisticado que reflejaba su personalidad única.

tina turner vestido novia negro armani.png

La elección del color negro no influye en la duración de un matrimonio; Tina y Erwin estuvieron juntos muchos años antes de su fallecimiento.

Estado civil actual: Fallecida en 2023.

4. Christine Quinn

En 2019, la estrella de Selling Sunset llevó un espectacular vestido negro y plateado de Galia Lahav, con corsé y cola larga, mostrando un estilo dramático y glamoroso.

christine quinn vestido novia negro galia lahav.png

Incluso con un vestido negro, las relaciones enfrentan desafíos; el color no predice un matrimonio duradero.

Estado civil actual: En proceso de divorcio.

5. Ellen Pompeo

En 2007, la protagonista de Grey’s Anatomy se casó con Chris Ivery en una ceremonia íntima, usando un vestido negro discreto y elegante. Su elección minimalista confirma que la elegancia y el negro no afectan la duración de un matrimonio.

Estado civil actual: Casada.

6. Avril Lavigne

En 2013, la cantante se casó con Chad Kroeger usando un vestido negro de tul con corsé de Monique Lhuillier, fiel a su estilo punk y rebelde.

avril lavigne vestido novia negro monique lhuillier.png

Aunque el matrimonio terminó, el color del vestido nunca define la estabilidad de una relación.

Estado civil actual: Soltera.

El significado del vestido de novia negro

En muchas culturas, el negro representa poder, independencia y renacimiento. Optar por un vestido de este color en una boda es una manera de expresar seguridad y autenticidad, además de reflejar una personalidad fuerte y una visión contemporánea del amor.

Para algunas novias, el negro simboliza la eternidad, ya que es un tono que no se desvanece; para otras, es una forma de rendir homenaje a su estilo personal, más allá de la tradición.

Una tendencia que llegó para quedarse

El auge de los vestidos de novia alternativos, demuestra que el romanticismo puede reinventarse. Hoy, más diseñadores incluyen opciones oscuras en sus colecciones nupciales, reinterpretando el concepto clásico del “gran día” con una visión moderna y sofisticada.

