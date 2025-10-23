Los manicuristas de las celebridades confirman que estas uñas de gel son el must para unas manos elegantes

En la era del lujo silencioso, las manos también se visten de minimalismo y sofisticación. Los manicuristas más solicitados por las celebridades, Tom Bachik, Zola Ganzorigt o Betina Goldstein, coinciden en una tendencia: las uñas de gel naturales. Y es que, para la recta final del año, los diseños de uñas elegantes y discretos siguen dominando el mundo de las uñas.

Las texturas pulidas, tonos neutros y acabados discretos se han convertido en el nuevo sello de sofisticación en materia de manicure. Estas uñas de gel no solo están dominando pasarelas, alfombras rojas o sesiones de fotos, sino también las manos de muchas mujeres alrededor del mundo, y estos son los diseños más sofisticados para unirnos a la tendencia.

Uñas naturales

Las uñas con efecto gel natural se caracterizan por su brillo sutil y textura lisa, como si la superficie de nuestra uña natural llevara una capa de cristal. Los tonos favoritos de este estilo son los colores nude, pero en gamas traslúcidas, principalmente los tonos rosados. Algunas manicuristas recurren al uso de geles con un toque de color o directamente a la aplicación de rubber gel para un acabado natural y altamente brilloso.

Uñas café tostado

Esta tendencia es creación del experto nail artist Tom Bachik, quien ha puesto de moda este color y textura gracias a que Selena Gomez y Jennifer Lopez han apostado por estas uñas en más de una ocasión este otoño 2025. Estas uñas se caracterizan por llevar un color café avellana con acabado tornasol que simula el bronceado del sol otoñal.

Uñas cat eye

El cat eye es un efecto de uñas que se robó los reflectores este año; lo hemos visto adaptarse a la perfección a cualquier temporada y es uno de los preferidos por celebridades y manicuristas para acompañar diseños minimalistas y discretos o aquellos que son muy decorados. La reina de este manicure en los días recientes fue Hailey Bieber, quien llevó su versión del cat eye en color café a la gala del Academy Museum 2025. La artista detrás de esta obra fue Zola Ganzorigt.

Uñas largas

Aunque las uñas cortas han estado dominando la temporada, las uñas largas se coronan como la opción más elegante para lucir unas manos sofisticadas. Recientemente, Zola Ganzorigt realizó un diseño en color nude sobre las uñas de Demi Moore con un estilo que se robó los reflectores.

Las uñas de gel son la máxima expresión de elegancia en el mundo del nail art, demostrando que no siempre se necesita recurrir a diseños cargados o colores llamativos para que nuestras manos cobren protagonismo a donde quiera que vayamos.