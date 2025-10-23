Suscríbete
Belleza

Del bob al garçon: los 5 cortes de pelo para rostros maduros que iluminan y revitalizan

Rejuvenecer sin esfuerzo es posible gracias a estos cortes que, además de ser modernos, son capaces de aportar luz, volumen y mucha frescura a las facciones.

October 22, 2025 • 
Lily Carmona
Estos son los cortes de pelo que sí rejuvenecen a partir de los 40.

El pelo puede ser un gran aliado para restar años visualmente y realzar la luminosidad del rostro. A partir de cierta edad, los cambios en la textura y densidad de nuestra melena hacen que sea clave elegir un corte de pelo estratégico, capaz de suavizar los rasgos y aportar movimiento. Desde el clásico bob hasta el atrevido garçon, los estilistas coinciden en que estos cortes de pelo no solo rejuvenecen, sino que también ayudan a proyectar confianza y elegancia sin esfuerzo.

Corte en capas largas

Si prefieres mantener el largo de tu melena, el corte en capas estratégicas es la opción para estilizar tu pelo mientras revitalizas tu imagen.

Las capas suavizan el rostro, aportan movimiento y volumen, sin exagerar, permitiendo que el pelo se vea más ligero y lleno de vida. Si se acompañan con un fleco cortina, lograremos que nuestras facciones rejuvenezcan más.

Corte garçón

Es la versión moderna del pixie y se caracteriza por ser corto con capas que aportan volumen en la coronilla. Es ideal para mujeres maduras que buscan un cambio atrevido sin perder elegancia. El garçon ilumina el rostro de forma natural, ayuda a dejar el cuello descubierto para resaltar los rasgos faciales mientras aporta un efecto lifting.

Corte bob

El bob sigue siendo un aliado perfecto para rostros maduros. A pesar de ser un corte pulido a la altura de la mandíbula, ayuda a definir el contorno del rostro y resaltar pómulos y mejillas. Suele ser un corte de pelo que se recomienda en melenas lacias por su longitud y estructura; sin embargo, si se desea que aporte movimiento al pelo, la recomendación es llevarlo con capas en las puntas. De esta forma también podrás lucirlo ondulado.

Corte carré

El carré o corte recto es uno de los mejores aliados para rejuvenecer el rostro y proyectar una imagen empoderada, fuerte y poderosa. Este estilo sí o sí debe llevarse con pelo lacio, pues esta textura es la que lo dota de esa imagen segura y pulida. Expertos en belleza recomiendan complementarlo con un flequillo para enmarcar el rostro y hacer que uno se vea aún más joven.

Corte lob

Este corte es ideal para quienes desean un estilo versátil, pues es capaz de adaptarse a diferentes estilos y texturas de pelo. Una de las recomendaciones para llevar este corte es apostar por él en capas a la altura de las puntas; esto le dará un aspecto moderno, mayor movimiento y jovialidad.

El secreto de un buen corte a partir de los 40 no está en seguir modas, sino en elegir estilos que aporten frescura, brillo y naturalidad. Ya sea que desees lucir un corte tradicional o un estilo más atrevido, estos cortes de pelo son la opción ideal para quitarte algunos años de encima.

