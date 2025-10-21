Kitty, Amelia y Eliza, las tres herederas de Lady Di que han recreado sus mejores looks

El Met Gala ya tiene competencia, este fin de semana se celebró la primera edición del British Museum Ball en la ciudad de Londres, un evento de beneficencia donde, además de recaudar fondos, se tiene como objetivo mostrar la cultura, la moda y el arte del país anfitrión.

El evento fue ideado por Nicholas Cullinan y la empresaria Isha Ambani, bajo la temática “India Antigua: Tradiciones Vivas” del museo londinense, con una lista de invitados repleta de rostros conocidos, desde Naomi Campbell, Janet Jackson, Mick Jagger y por supuesto, las sobrinas de la princesa Diana, Lady Kitty Spencer, y las gemelas Amelia y Eliza.

“Queríamos celebrar Londres como capital de creatividad y cultura”, explicó Cullinan.

Kitty, Amelia y Eliza, las herederas de la princesa Diana coordinadas en rosa

El color de la noche fue el rosa, y las sobrinas de Lady Di lograron robarse las miradas con belleza y encanto, coordinando sus estilismos a la perfección.

Lady Kitty Spencer

La mayor de las Spencer, llevó un vestido de Dolce & Gabbana en color rosa chicle con un escote corazón que acompañó con un abrigo de plumas blancas que dio un aire de diva clásica.

Su look brilló con su espléndida elección de joyas, las más comentadas de la noche: un collar rígido de flores multicolor y pendientes largos a juego.

British Museum Ball Karwai Tang/WireImage

Amelia Spencer

Amelia optó por un vestido de corte asimétrico de la firma Carolina Herrera, llamó la atención por su manga abullonada y un estampado de rosas rojas sobre un fondo rosa intenso que se ceñía con elegancia a la cintura con un gran lazo.

El look lo complementó con un bolso de mano blanco y un recogido impecable y elegante, rematado por un conjunto de diamantes y rubíes que no pasaron desapercibidos.

Amelia y Eliza Spencer en el British Museum Ball Karwai Tang/WireImage

Eliza Spencer

Fue la más discreta de todas, pues llevó un vestido de Carolina Herrera en un rosa mucho más suave con detalles plateados, con escote tipo halter y caída fluida, también acompañado de un bolso blanco, que brillaba suavemente bajo las luces del museo.

Llevaba su larga melena suelta y con volumen, y joyas de diamantes que acentuaban la luminosidad del conjunto.

Primera edición del British Museum Ball

El evento de moda tenía como objetivo celebrar la belleza y diversidad de Londres; sin embargo, la elección del tono rosa no fue arbitrario, pues detrás de su elección existe una narrativa mucho más profunda.

El rosa se eligió por su asociación con la luz india, de los templos de Jaipur al polvo de Rajastán, pero también por lo que evoca en la cultura occidental: esperanza, optimismo, vulnerabilidad.

