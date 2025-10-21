Foliage nails: el manicure otoñal más elegante de la temporada que favorece a las manos maduras

El otoño llegó también a nuestras uñas, y aunque ya han pasado unos días desde que la temporada comenzó, nosotras seguimos amando los colores que salen en tendencia para confirmar su presencia. Las foliage nails, o uñas inspiradas en el follaje otoñal, son la nueva tendencia que está arrasando en redes y salones de belleza.

Además de ser visualmente elegantes, estos colores aportan calidez a la piel, afinan visualmente los dedos y rejuvenecen las manos, convirtiéndose en el manicure ideal para mujeres de más de 40 años que buscan un toque moderno sin perder la sutileza.

Uñas naranja pumpkin spice

El tono naranja calabaza es un clásico del otoño que ahora se reinventa con un acabado satinado o ligeramente perlado. Favorece especialmente a pieles claras y medias (aunque no es exclusivo de estas tonalidades), ya que aporta vitalidad sin endurecer la piel. En manos maduras, este color ilumina y da un efecto saludable, sobre todo si se lleva sobre uñas cortas con forma de almendra.

Uñas rojas maple

Inspirado en las hojas de arce, este rojo profundo con matices vino es sinónimo de elegancia. Es perfecto para quienes prefieren una manicura más tradicional, pero con toques otoñales o semitemáticos. En pieles cálidas se ve sofisticado, y en pieles frías resalta el tono natural de la piel.

Uñas café chocolate

El marrón oscuro con subtonos cálidos es el favorito de las mujeres que buscan un look refinado y discreto. Este tono ayuda a disimular manchas o venitas, lo que lo convierte en un aliado infalible para las manos maduras. Puede llevarse con un acabado glazed para aportar un toque de lujo y elegancia a las uñas.

Uñas verdes moss forest

El verde musgo es la joya inesperada de la temporada. Si bien es cierto que hace unas semanas las uñas verdes comenzaron a tomar fuerza como uno de los colores más buscados, el musgo es el color que no habíamos volteado a ver. Este color evoca los bosques húmedos y las hojas recién caídas. Combina a la perfección con elementos beige o dorados y favorece tanto a pieles claras como oliva. Su forma de uñas favorita es la almendra mediana.

Uñas doradas/tostadas

Nada refleja mejor la luz otoñal que el dorado suave o el acabado tostado. Ya sea en esmalte metálico o en un diseño que incluya solamente detalles de esta textura, este tono aporta mucha luminosidad a las manos, ayudando a que estas se vean jóvenes y frescas. Además, es uno de los tonos más elegantes del otoño, ideal para aquellas que buscan un manicure refinado y lujoso.

Las foliage nails son las uñas otoñales más favorecedoras de la temporada. Más que una tendencia o un diseño de uñas en específico, son los colores que más estarán de moda este otoño 2025. Si estás buscando una alternativa que ayude a resaltar la belleza de tus manos maduras mientras te sumas a la fiebre de celebrar la penúltima estación del año, no dudes en considerar estos colores de uñas.