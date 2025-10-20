Suscríbete
Belleza

Selena Gomez lleva las uñas otoñales favoritas para rejuvenecer las manos

Si pensabas que conocías las mejores tendencias de uñas de la temporada, este manicure te robará el corazón.

October 19, 2025 • 
Karen Luna
selena gomez diseño de uñas

Selena Gómez deslumbró con su sofisticado diseño de uñas que es perfecto para afinar los dedos

Getty Archivo

Selena Gomez no solo nos ha conquistado con su voz o sus looks impecables, sino que también lo hace con esos pequeños detalles que siempre marcan tendencia. Esta vez, volvió a ser el centro de atención con un diseño de uñas con el tono que todas queremos usar este otoño 2025.

El tono burdeos: el secreto del otoño para unas manos elegantes

El burdeos ha sido desde siempre uno de los tonos más elegantes del otoño, pero este año regresa con más fuerza que nunca. Lejos de los acabados brillosos o extravagantes, Selena optó por una versión clásica: uñas cortas, en forma almendra muy sutil, con un acabado cremoso que aporta calidez y combina perfectamente con pieles claras y morenas.

Este color tiene algo casi mágico: hace que las manos se vean más jóvenes, ya que resalta el tono natural de la piel y suaviza las líneas. Además, su vibra entre lo romántico y lo poderoso lo convierte en un tono infalible para quienes buscan algo más maduro que el rojo tradicional, pero igual de chic.

El minimalismo vuelve a las uñas

Si algo ha dejado claro Selena es que la elegancia está en lo simple. En un momento en el que los brillos y las decoraciones recargadas dominaron por temporadas, la artista apuesta por un look limpio, de uñas cortas y naturales, que se adapta a cualquier outfit. Desde un suéter tejido hasta un vestido de noche, este estilo se siente actual, femenino y versátil.

Según varios expertos en belleza, las uñas cortas color burdeos no solo son prácticas, sino que también reflejan madurez y seguridad, cualidades que Gomez ha transmitido a lo largo de su carrera.

También puedes leer:
uñas de cristal
Belleza
5 diseños de uñas de cristal, el estilo que desborda elegancia y embellece las manos al instante
July 13, 2025
 · 
Andrea Columba
letizia ortiz vestido
Realeza
Negro + perlas: la dupla perfecta de Letizia Ortiz para un look de noche elegante
July 13, 2025
 · 
Andrea Columba

Si quieres copiar su estilo, basta con una buena capa base, dos capas de esmalte burdeos (elige uno con subtono vino para más profundidad) y un top coat brillante. Este tipo de manicure se mantiene impecable por días y combina perfectamente con los colores del otoño, desde el beige hasta el verde oliva.

Selena Gomez vuelve a demostrarnos que la elegancia nunca pasa de moda, y que unas uñas sencillas, bien cuidadas y con el color adecuado pueden transformar por completo la forma en que se ven nuestras manos.

Entérate Lo último Diseño de uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Uñas rosas metálicas así se lleva el manicure ‘Afrodita’, la tendencia que estiliza las manos a los 40+.png
Belleza
Uñas rosas metálicas: así se lleva el manicure ‘Afrodita’, la tendencia que estiliza las manos a los 40+
October 19, 2025
 · 
Lily Carmona
Rubio tostado el tinte de pelo favorecedor que será tendencia este otoño en mujeres de 40.png
Belleza
Pumpkin Spice Latte: el color de pelo que ilumina el rostro y los 5 cortes con los que mejor se lleva
October 19, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Qué es el método coreano 7 pasos infalibles para eliminar las manchas de la piel.png
Salud y bienestar
¿Qué es el método coreano? 7 pasos infalibles para eliminar las manchas de la piel
October 19, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Cómo se lleva el tinte chocolate para el otoño?
Belleza
¿Por qué el tinte chocolate es el mejor para rejuvenecer? 6 tonos que te harán brillar en otoño
October 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez