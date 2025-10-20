Selena Gomez lleva las uñas otoñales favoritas para rejuvenecer las manos

Selena Gomez no solo nos ha conquistado con su voz o sus looks impecables, sino que también lo hace con esos pequeños detalles que siempre marcan tendencia. Esta vez, volvió a ser el centro de atención con un diseño de uñas con el tono que todas queremos usar este otoño 2025.

El tono burdeos: el secreto del otoño para unas manos elegantes

El burdeos ha sido desde siempre uno de los tonos más elegantes del otoño, pero este año regresa con más fuerza que nunca. Lejos de los acabados brillosos o extravagantes, Selena optó por una versión clásica: uñas cortas, en forma almendra muy sutil, con un acabado cremoso que aporta calidez y combina perfectamente con pieles claras y morenas.

Este color tiene algo casi mágico: hace que las manos se vean más jóvenes, ya que resalta el tono natural de la piel y suaviza las líneas. Además, su vibra entre lo romántico y lo poderoso lo convierte en un tono infalible para quienes buscan algo más maduro que el rojo tradicional, pero igual de chic.

El minimalismo vuelve a las uñas

Si algo ha dejado claro Selena es que la elegancia está en lo simple. En un momento en el que los brillos y las decoraciones recargadas dominaron por temporadas, la artista apuesta por un look limpio, de uñas cortas y naturales, que se adapta a cualquier outfit. Desde un suéter tejido hasta un vestido de noche, este estilo se siente actual, femenino y versátil.

Según varios expertos en belleza, las uñas cortas color burdeos no solo son prácticas, sino que también reflejan madurez y seguridad, cualidades que Gomez ha transmitido a lo largo de su carrera.

Si quieres copiar su estilo, basta con una buena capa base, dos capas de esmalte burdeos (elige uno con subtono vino para más profundidad) y un top coat brillante. Este tipo de manicure se mantiene impecable por días y combina perfectamente con los colores del otoño, desde el beige hasta el verde oliva.

Selena Gomez vuelve a demostrarnos que la elegancia nunca pasa de moda, y que unas uñas sencillas, bien cuidadas y con el color adecuado pueden transformar por completo la forma en que se ven nuestras manos.

