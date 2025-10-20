Pumpkin Spice Latte: el color de pelo que ilumina el rostro y los 5 cortes con los que mejor se lleva

El otoño ya tiene uno de sus colores estrella y no viene en una taza, sino en el pelo. El Pumpkin Spice Latte, inspirado en la mezcla de tonos canela, cobre, miel y caramelo, se ha convertido en el tono más buscado de la temporada. Y no es para menos; este matiz ilumina el rostro, suaviza las facciones y aporta esa calidez que tanto favorece a las pieles maduras.

A diferencia de los rojos intensos o los rubios fríos, el Pumpkin Spice Latte juega en una gama más versátil que se adapta tanto a bases castañas como rubias, logrando un acabado natural y elegante. Sin embargo, el secreto para que este color se vea realmente espectacular está en el corte que lo acompaña.

Aquí te contamos los cinco cortes de pelo que mejor combinan con este tono otoñal.

Corte capas largas con flequillo lateral

El corte de capas largas con fleco de lado es perfecto para resaltar el poder y la luminosidad del Pumpkin Spice, y Leighton Meester sabe cómo lucirlo con éxito.

Este tipo de corte da movimiento, suaviza el contorno del rostro y permite que la luz se refleje de manera natural sobre el pelo. Si tienes una melena media a gruesa, este corte es tu ideal para aportar ligereza y volumen. Puedes estilizarlo con la técnica de brushing o con ondas suaves.

Corte en ‘V’ con puntas degrafiladas

Para quienes aman el pelo largo, el corte en V con las puntas degrafiladas es la opción ideal. Permite mantener la longitud de la melena, pero evitando ese aspecto pesado que los cortes rectos pueden crear sobre un pelo XL; esto es gracias a que las capas que se forman ayudan a distribuir la caída. Sobre el tinte cobre con reflejos miel del Pumpkin Spice, este corte permite que se fundan creando un efecto tridimensional que ilumina el rostro.

Bixie francés

Pamela Anderson sorprendió hace poco con un bixie de inspiración francesa, una fusión entre el bob y el pixie que se caracteriza por su aire despreocupado. Este corte, que en las propias palabras de la actriz está inspirado en el cine francés de los 80, se lleva con mechones en textura natural. En el tono Pumpkin Spice, el bixie resalta aún más gracias a sus capas ligeras y puntas texturizadas.

Este corte de pelo es versátil, elegante y por sí mismo lleva la estética del “effortless” que rejuvenece y está en tendencia.

Pamela Anderson nos ha vuelto a enamorar con su melena Pumpkin. Getty Images

Lon Bob

Si prefieres algo más clásico, el long bob es una apuesta segura. Llega justo a la altura de los hombros, lo que permite lucir los reflejos del Pumpkin spice de forma sutil. Este corte aporta movimiento sin requerir demasiado mantenimiento y favorece especialmente a rostros redondos o con pómulos marcados. Para llevarlo a juego con la estética “messy”, el consejo es apostar por él en ondas suaves.

Corte pixie

Emma Stone, referente absoluta del estilo otoñal, llevó la mayor parte del 2025 un pixie con volumen, acompañado de un flequillo lateral, y el que se convirtió en la inspiración de aquellas que buscan un look atrevido, práctico y favorecedor.

Este tipo de corte potencia la estructura facial, cediendo el protagonismo a la melena tanto por la estructura del corte como por el color del pelo.

El color Pumpkin Spice Latte no solo es un tinte de pelo en tendencia en otoño, es la forma perfecta para darle vida a la melena con elegancia y calidez. Ya sea que optes por un estilo arriesgado o prefieras conservar tu largo, estos cortes de pelo son los mejores aliados de las melenas cobrizas porque ayudan a sacar lo mejor de ellas mientras resaltan la belleza natural de tu persona.