Los 10 protocolos reales que ha roto Kate Middleton y han redefinido a la monarquía

A pesar de no haber nacido en la nobleza, Kate Middleton ha sabido adaptarse en un mundo regido por reglas y protocolos estrictos, ganándose no solo la admiración del pueblo, sino también la de varios miembros de la familia real que han elogiado su determinación.

Sin embargo, Kate también ha roto uno que otro protocolo de la monarquía, demostrando que se puede evolucionar con elegancia, en un mundo que se encuentra en constante cambio.

Los protocolos de la realeza que ha roto Kate Middleton

Recicla prendas de su clóset

En la realeza se tenía prohibido repetir prendas; sin embargo, Kate ha redefinido ese protocolo, demostrando que es posible usar la misma prenda en diferentes eventos reales, conectando con quienes buscan un mundo más sostenible y auténtico.

Vestir marcas low cost

Aunque en su clóset tiene prendas de las firmas más exclusivas, Kate ha demostrado que también es posible lucir bella y elegante con prendas de marcas más accesibles y económicas.

De hecho, apoyar a los diseñadores locales es una de las razones por las que se ha ganado el cariño y la admiración del pueblo.

Contacto físico cercano

No es la primera en rebelarse contra la regla que mantenía al pueblo alejado de los miembros reales, la princesa Diana fue la primera en romper con este protocolo, logrando una maravillosa cercanía con el pueblo, y Kate Middleton ha seguido su ejemplo, conectando con la gente de forma más auténtica y natural.

Fomenta la salud mental

La salud mental no es uno de los temas favoritos de la realeza; sin embargo, Kate no teme discutir estos temas en público, de hecho ha impulsado campañas como Heads Together, normalizando las conversaciones de este tipo.

Maternidad más auténtica

Kate ha hablado abiertamente sobre su maternidad, desde que se convirtió en madre, no teme expresar lo difícil que ha sido esta etapa de su vida, pues lejos de la felicidad y las gratificaciones, también hay desafíos para los que muchas veces no estás preparada.

Imagen natural y auténtica

Durante años, la realeza se caracterizó por su estilo glamuroso, casi inalcanzable; sin embargo, Kate ha mostrado una imagen mucho más relajada con su melena suelta en ondas suaves y un maquillaje elegante pero natural.

Mantenerse activa en causas sociales

La princesa Diana fue pionera en involucrarse en las causas sociales, siempre sirviendo como voz a los más indefensos, y Kate ha seguido sus pasos, más allá de la imagen institucional que representa, la princesa de Gales se involucra en los proyectos sociales, algo que muy pocos royal hacen.

Crear un estilo propio y auténtico

Kate ha demostrado que se puede tener una imagen conservadora, y al mismo tiempo hacer cambios que te permitan seguir evolucionando en un mundo que no se detiene, la esposa del príncipe William ha logrado romper con muchas ideas anticuadas de lo que debería ser una princesa.

