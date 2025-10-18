Tightlining: el delineador de ojos que agranda y rejuvenece la mirada, especialmente a los 50

En el universo del maquillaje, hay tendencias que van y vienen, pero algunas logran consolidarse como auténticos clásicos por su capacidad de realzar la belleza sin caer en excesos. Es el caso del tightlining, una técnica que ha vuelto con fuerza gracias a su efecto rejuvenecedor y natural. Muchas celebridades, entre ellas Elle Fanning, han adoptado este delineador de ojos como un aliado para refrescar la mirada gracias a que es un makeup con acabado limpio y elegante, que contrario a lo que sabemos sobre el uso del delineado tradicional, resta años y evita el endurecimiento de las facciones.

Si estás en tus 50, este maquillaje de ojos se convertirá en tu aliado infalible para lograr que tu mirada luzca más expresiva, con un delineado sutil que no endurece los rasgos.

¿Qué es el tightlining y por qué favorece tanto?

El tightlining consiste en aplicar delineador negro justo en la línea de agua superior del ojo, es decir, entre las pestañas, sin dibujar una línea visible sobre el párpado. Esto crea la ilusión óptica de mayor densidad en las pestañas y un efecto lifting instantáneo, ya que la mirada parece más abierta, fresca y luminosa.

A diferencia de los delineadores gruesos o muy marcados, esta técnica no endurece la expresión ni recarga los ojos, algo fundamental cuando se busca un maquillaje favorecedor y natural. En mujeres maduras, el tightlining tiene además el beneficio de levantar ópticamente el párpado y disimular signos de cansancio o flacidez.

La técnica para un resultado impecable

Lograr que este truco de maquillaje funcione es muy sencillo; bastará primero con elegir el producto adecuado. Los lápices cremosos de larga duración son ideales para esta técnica, preferiblemente en tonos marrones, gris oscuro o negro suave. Evita los delineadores líquidos, ya que pueden irritar la línea de agua.

Elle Fanning luce un delineado de ojos en tendencia durante la 69th BFI London Film Festival. Stuart C. Wilson/Getty Images for BFI

Con ayuda de tu meñique, eleva sutilmente tu párpado para tener acceso a tu línea de agua para aplicar el delineador entre las pestañas con pequeños toques en la raíz; el objetivo es rellenar los espacios vacíos para dar profundidad. Riza tus pestañas y aplica tu rimel para potenciar el efecto de tu mirada.

El secreto para un maquillaje maduro

Maquilladoras profesionales coinciden en que el tightlining es uno de los trucos más eficaces para rejuvenecer la mirada. Aporta definición sin recurrir a las líneas gruesas que puedan marcar arrugas o hacer ver los ojos más pequeños. Además, se adapta a todo tipo de ojos, desde los grandes, los rasgados e incluso los de párpado caído; también es una técnica que combina con cualquier estilo de maquillaje, desde el más natural hasta el más sofisticado.

El delineador de ojos tightlining no solo es una tendencia de maquillaje, es una técnica discreta y elegante que, además de ayudarnos a agrandar los ojos, devuelve frescura y vitalidad al rostro, convirtiéndose en un recurso vital para aquellas que buscamos lucir un maquillaje con efecto antiedad.