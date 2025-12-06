Tragedia en el hogar de los Sussex: El padre de Meghan Markle estaría en terapia intensiva, revela su hijo

Lo que comenzó como un día más en Filipinas se convirtió en una emergencia médica para Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

De acuerdo a lo confirmado por su hijo, el hombre fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos tras ser sometido a una cirugía de urgencia derivada de un coágulo de sangre que comprometió la circulación en su pierna. A sus 81 años y con un historial de problemas cardíacos y de salud, la noticia estremeció de inmediato a los medios internacionales, generando preocupación por su estado y numerosos llamados de apoyo en redes.

¿Qué pasó con el padre de Meghan Markle?

Thomas fue trasladado de urgencia al hospital tras presentar síntomas alarmantes en una pierna izquierda. Su hijo, Thomas Markle Jr., explicó que primero acudieron a un centro cercano, pero debido a la gravedad que presentaba su padre, tuvieron que llevarlo en ambulancia a un hospital más grande en la ciudad.

El 3 de diciembre de 2025, Thomas fue sometido a una operación que duró alrededor de 3 horas. Debido a un coágulo que obstruyó la circulación y provocó necrosis en el tejido, los médicos decidieron amputarle la pierna izquierda por debajo de la rodilla, en lo que ellos calificaron como una intervención “salvavidas”.

Tras la cirugía, fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde su hijo reporta que está “fuertemente medicado” y conectado a varios equipos, con una condición crítica pero estable por el momento.

De acuerdo con reportes de diversos medios internacionales, los médicos han alertado que las próximas 48 a 72 horas serán determinantes para prevenir riesgos como infección, sepsis o complicaciones derivadas de la amputación.

Una vida marcada por problemas de salud

Thomas Markle se ha enfrentado a múltiples problemas de salud en los últimos años: sufrió infartos, un infarto cerebral en 2022 e incluso había tenido problemas cardíacos graves antes de la boda de su hija con el príncipe Harry en 2018.

La relación con ella se fracturó antes de la boda tras la filtración de fotos pactadas con paparazzis. Desde entonces, la comunicación entre padre e hija se rompió por completo, al punto de que Thomas no asistió al enlace ni tiene conexión con sus nietos.

A principios de 2025, el padre de la duquesa de Sussex. Se mudó a Filipinas intentando rehacer su vida lejos del ruido mediático y su hijo se convirtió en su cuidador principal.

¿Cuál ha sido la reacción de Meghan ante la situación?

Ante la crisis, Thomas Jr. pidió al mundo que mantuviera a su padre en sus oraciones; de igual forma, su hermana mayor Samantha Markle, quien expresó su preocupación recordando las dificultades físicas y emocionales que su padre ha enfrentado.

Hasta el momento, ni Meghan ni Harry han hecho declaraciones públicas sobre el estado de salud de Thomas. Su silencio se observa con atención, especialmente por la gravedad de la situación, y porque recientemente, la duquesa ha estado presente en redes promocionando su marca y su serie en Netflix.

La salud de Thomas Markle, padre de Meghan Markle, atraviesa un momento crítico. A sus 81 años y con un historial de problemas médicos, así como la situación de emergencia que está atravesando, añade mucha incertidumbre a su pronóstico. Mientras su familia solicita apoyo y oraciones, el mundo observa con preocupación y muchos se preguntan si esta crisis podría abrir la puerta a una posible reconciliación futura entre la duquesa y su padre.