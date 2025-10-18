Los consejos que le dio la reina Isabel a Kate Middleton para ganarse el amor y respeto del pueblo

Antes de convertirse en la princesa de Gales, Kate Middleton tuvo que aprender el protocolo real, y fue la misma reina Isabel II quien la asesoró personalmente para que lograra aprender todo sobre su papel como futura reina consorte.

Kate Middleton logró conquistar el corazón del príncipe William; sin embargo, su origen no proviene de la realeza, por lo tanto, no estaba acostumbrada a lidiar con protocolos y reglas de etiqueta y vestimenta, tuvo que aprender.

Cuando su relación se formalizó con el heredero al trono, la reina Isabel II tomó la decisión de asesorar personalmente, construyendo un vínculo fuerte y cercano entre ellas.

Te podría interesar: La herencia de 110 millones de dólares que Kate Middleton recibió de la reina Isabel II

Los consejos que la reina Isabel II le dio a Kate Middleton

El experto en realeza, Richard Kay, confesó al Daily Mail que Kate logró ganarse el cariño y la confianza de la reina Isabel II, incluso antes de su matrimonio con el príncipe William.

“La reina llegó a confiar en Kate, no creo que confiar realmente en nadie a primera vista; todos representamos el mismo espectáculo, y el espectáculo apoya a la reina. Pero con Kate y la reina, la relación se profundizó, había un verdadero cariño de abuela y nieta entre ambas”.

En 2011, cuando Kate estaba recién graduada, la reina Isabel le dio el primer consejo de supervivencia: “Consigue un trabajo”.

Kate y William disfrutaban de largos periodos vacacionales, algo que comenzaba a ser mal visto, pues le daba una imagen inapropiada a Kate, y no quería que esto afectara a William.

“La opinión de la reina es que si Kate va a ser algún día la consorte de William, entonces necesita un trabajo adecuado y alejarse de la frivolidad”.

La herencia de la reina Isabel II a Kate Middleton Getty Images

Los consejos que Kate Middleton recibió cuando se casó con el príncipe William

Luego de su matrimonio con William, la formación de Kate continuó, además de aprender a hacer reverencia y sentarse de forma adecuada, Kate tuvo que aprender a desenvolverse adecuadamente con el pueblo.

Cuando la familia real salía para acercarse a los ciudadanos, Kate solía demorarse mucho, pasaba demasiado tiempo conversando con las personas y esto retrasaba a todo el grupo, causando burlas entre los miembros de la realeza, y fue la reina quien finalmente le enseñó a desenvolverse mejor.

