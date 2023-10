Camilla Parker y la colección de joyas y tiaras que heredó de la reina Isabel

Al ser reina consorte de Inglaterra, Camilla Parker heredó cuantiosas joyas y algunas tiaras de su suegra, la reina Isabel II, luego de que esta falleciera en septiembre del año pasado y de las cuales hablaremos hoy, ya que se trata de una interesante colección de la que te daremos algunos detalles.

Recordemos que después de la muerte de la monarca británica, su hijo Carlos ascendió al trono, mientras que varias piezas de joyería pasaron a manos de la reina Camillla, y que ya le hemos visto en algunas ocasiones y visitas de estado.

Aunque en el pasado esta pareja causó una gran polémica —porque ya sabemos que Camilla y Carlos sostenían una relación cuando todavía estaban casados los dos— esto al parecer quedó en el pasado para la reina Isabel, dejándole a su nuera algunas joyas que un día ella misma lució.

¿Cuáles joyas y tiaras heredó Camilla Parker de Isabel II?

Entra las piezas que Camilla Parker tiene ahora está la corona imperial del estado y, en caso de que no lo hayas notado, la llevó puesta el día de la Coronación de Carlos III. En realidad, esta corona forma parte de la colección de joyas de la corona británica y suele usarse para las aperturas de Parlamento.

Camilla Parker heredó tiaras que llegó a lucir la reina Isabel II Getty Images

También, la esposa de Carlos usó, hace no tanto, la llamada “Girls of Great Britain and Ireland tiara” para una visita de Estado a Alemania que hicieron ambos. Este accesorio, a su vez, le fue heredado a Isabel por su abuela María de Teck.

Particularmente, esta tiara tiene un gran valor histórico, ya que la usó Isabel II para las fotografías oficiales que fueron utilizadas en la moneda nacional del Reino Unido, acuñada en 1953. En cuanto a su diseño, tiene patrones festoneados y decoraciones de flores de lis, y está hecha de diamantes engastados en plata y oro.

Por otro lado, está el broche Alberto, que es considerado como uno de los favoritos de la fallecida monarca, y de hecho lo usó en numerosas ocasiones. La pieza tiene un zafiro con base de diamantes y se dice que fue un regalo que el príncipe Alberto le hizo a su esposa, la reina Victoria de Inglaterra (y la tatarabuela de Isabel II).

Camilla Parker lució un juego de diamantes y zafiros que perteneció a la reina Isabel Getty Images

Además de todo lo anterior, la reina Camilla tiene un valioso juego de joyería que perteneció a su suegra, el cual consta de un collar de diamantes con zafiros azules y un par de aretes. Por si no lo recordabas, este juego lo lució Camilla en una visita de estado del presidente Cyril Ramaphosa de la República de Sudáfrica, en 2022.

Probablemente, este fue uno de los más importantes para la reina Isabel por su significado e historia, ya que se lo regaló su padre, el rey Jorge VI, el día de su enlace matrimonial con Felipe, cuando todavía era princesa.