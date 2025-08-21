Nadeen Ayoub, la Psicóloga y activista, que representa a Palestina en Miss Universo 2025

El certamen de Miss Universo 2025 tendrá entre sus participantes, por primera vez en su historia, a una candidata que no ha pasado desapercibida por la comunidad internacional: Nadeen Ayoub. Su presencia no destaca solamente su belleza, sino también su historia y compromiso con causas que buscan crear un impacto positivo a su comunidad.

Ella es Nadeen Ayoub, la primera mujer palestina en el certamen de Miss Universo

Nadeen nació en Ramala, Palestina, y desde muy joven se interesó por la salud mental, un tema que considera esencial para el bienestar social y que la motivó a estudiar psicología en la University of Western Ontario en Canadá. Actualmente, se dedica a trabajar arduamente en programas enfocados al apoyo de mujeres jóvenes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, así como a las infancias de su comunidad.

Es fundadora de Olive Green Academy en Dubái, un proyecto que estudia la sostenibilidad con inteligencia artificial para ayudar a las comunidades. Otra organización de la que es parte y fundadora es la Organización Miss Palestina, la cual ayuda a mujeres jóvenes mediante programas de acceso a servicios médicos y oportunidades educativas, demostrando que para Nadeen la educación, el empoderamiento femenino y la estabilidad social de su pueblo son ejes primordiales de su lucha.

La joven de 27 años, además de dedicar parte de su visa al activismo, también cuenta con una trayectoria importante en el mundo de los certámenes de belleza. En 2022 fue coronada como Miss Palestina y representó a su país en Miss Earth, logrando obtener el 5° puesto como Miss Earth-Water, ambos eventos le permitieron calificar como candidata para Miss Universo 2025.

Actualmente, reside entre Dubai y Ramala aunque parte de su vida la vivió en Estados Unidos, Canadá y Palestina.

El valor de su participación en Miss Universo

Para Nadeen, Miss Universo es más que un concurso de belleza, es una plataforma para hacer visible la situación tan tensa que se está desarrollando en Gaza. Para la joven activista, haber sido sombrada como candidata para este certamen, además de representar un acto político, es también la oportunidad de demostrar que Palestina es un pueblo presente, resistente y lleno de jóvenes promesas, promoviendo así un mensaje de paz.

Nadeen se ha convertido en un icono de estilo en su país, mostrando una estética elegante y sofisticada que logra un equilibrio de elementos contemporáneos y culturales, su carisma y su preparación la personal como una de las concursantes más inspiradoras de la edición número 74° del certamen se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

La participación de Nadeen Ayoub en Miss Universo 2025 representa un hito altamente significativo: una mujer fuerte, inteligente y con un gran compromiso social ante una situación de emergencia mundial. Con su presencia, no busca solo ganar la corona, sino abrir la conversación sobre temas de importancia global que deberían acometernos a todos.